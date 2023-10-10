调查：东南亚中小企创业 七成靠储蓄与亲友资助

一项最新调查显示，约70％的东南亚中小企业是通过个人储蓄和亲朋好友的资助筹到种子资金来创业，特别是在印度尼西亚、马来西亚和新加坡。仅少数从传统银行（23％）或金融科技公司等其他渠道（7％）获得资金。

本地中小企业数码融资平台Funding Societies星期二（10月10日）发布一项针对近980家来自印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和越南中小企业的调查。74％的受访者为微型企业，其余的为小型（22％）和中型企业（4％）。

新加坡方面，61％受访者的资金来自个人储蓄、10％从亲朋好友获得资金，其余的从金融科技公司等其他渠道、传统银行和投资者获得资金。

Funding Societies联合创办人兼集团总裁张凯文接受《联合早报》访问时说，本地中小企业者以个人储蓄为资金来源是负责任的行为，特别是在创办公司初期，以及充满不确定因素的宏观环境中。然而，这个极高的占比（61％）也限制中小企业的增长潜力。

调查也显示，银行转账依然是中小企业最常用的付款方式，近90％通过银行转账向供应商付款，88％通过同样的方式接收客户付款。

两成企业认为跨境支付很重要 新加坡越南跨境交易最多

尽管多数与客户和供应商的交易在国内进行，20％的受访者表示，跨境支付对他们很重要。这种情绪在新加坡和越南最强烈，这两个国家的跨境交易也超越其他国家。

在东南亚区，受访者最大的开支是日常营运（32％）和库存与供应（32％）。有趣的是，新加坡（21％）和越南（20％）中小企业将更多预算分配给员工工资，超越印度尼西亚（12％）、马来西亚（9％）和泰国（7％）。

另一方面，多数受访中小企业更担忧应付账款，特别是支付供应商的能力。超过三分之一受访者将获得融资（包括贷款和信用卡），以及履行支付列为应付账款的首要问题。

不过，新加坡却恰恰相反，58％受访者表示，收到客户付款是更关键的问题。

张凯文说，收到应收款项（receivables）对中小企业很重要，这影响到它们的生计，也是中小企业拖欠贷款的主因。中小企业迟收到款项的原因包括发票纠纷和客户清盘等，虽然很多因素不在它们的掌控中，但可以通过获得短期融资方案和使用数码发票等做好准备。