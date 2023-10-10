2023年亿万富豪人数榜 新加坡列全球第七亚洲第三

最新报告显示，新加坡位列全球亿万富豪最多的十大城市之一，有330名亿万富豪居住于此，在榜上位列第七，在亚洲城市当中排第三。

财富和投资移民咨询公司恒理环球（Henley & Partners）星期二（10月10日）发布的《2023年亿万富豪报告》显示，拥有可投资资产至少达1亿美元（约1亿3650万新元）的超级富豪精英阶层，全球人数为2万8420名，且正在快速增加，人数比20年前多出超过一倍，单在去年就增加12％。

亿万富豪达775人 纽约市高居榜首

这份报告采用财富研究公司新世界财富（New World Wealth）的数据。十大城市榜单中，前三甲都是美国城市和行政区。纽约市以775名亿万富豪高居榜首；旧金山湾区以692名排第二；洛杉矶以504名排第三；芝加哥以286名亿万富豪，排名第九。

亚洲有四个城市和特区进入前十。北京以365名亿万富豪位列全球第五，亚洲第一；上海有332名亿万富豪，排名全球第六，亚洲第二。

新加坡排名全球第七，亚洲第三。不过，新加坡的亿万富豪人数从一年前的336人滑落至330人。香港以305名亿万富豪排名全球第八，亚洲第四。

“超级富豪”新基准是1亿美元以上

恒理环球公司首席执行官史蒂芬博士（Dr. Juerg Steffen）称，1亿美元以上级别的亿万富豪，是当今世界对“超级富豪”最贴切的定义。他说：“不久前，在20世纪90年代末，3000万美元的级别是大多数银行认同的‘超级富豪’。但在此后，资产价值大幅上涨，这使1亿美元成为新的基准。”

报告指出，全球三分之一的亿万富豪居住在50个主要城市。以国家来说，大多数亿万富豪集中在美国，其次是中国和印度等大型新兴市场。

截至2023年6月，美国有12座城市进入前50名，这些美国城市共有3311名亿万富豪，占全球亿万富豪人数的 11.7％。英国只有伦敦一座城市进入前50名，它有388名亿万富豪，名列第四。

在排名前50的城市中，中国电子商务中心杭州的亿万富豪人数将在未来10年增长95％，预测增速高居全球第一；紧随其后的是中国科技中心深圳（增幅料达88％）。上海、北京和新加坡的预测增幅分别为63％、60％和55％，也远高于全球的38％平均预测增幅。