近四成东南亚消费者为省钱 少买酒类婴儿护理品和电子产品

受生活成本上涨等经济逆风影响，39%东南亚消费者过去一年减少开销。最多人减少开销的物品依次是酒类、电子产品、婴儿护理品，以及度假开销。与此同时，Z世代和单身人群将成为东南亚重要消费群体。

由Meta、咨询顾问公司贝恩（Bain & Company）和DSG Consumer Partners星期二（10月10日）联合发布的报告显示，53%的新加坡受访消费者选择减少酒类和婴儿护理产品方面的开销。50%受访消费者选择减少电子产品开销、41%则选择减少假期消费。

共计9000人参与了这项调查，他们分别来自新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚和越南，年龄层包括婴儿潮世代、X世代、千禧一代，以及Z世代。

除了关注消费者缩减开销的项目，调查也分析了Z世代的消费习惯，以及单身经济的崛起。

Z世代目前占东南亚六国总人口的23%，其消费能力也在不断增长。比如，新加坡的大学毕业生中位月薪去年已达4200元，高于两年前的3700元。

东南亚六国的Z世代更注重个性和按照自己的方式生活，82%受访者表示经常参与在线社区（online community），平均每月有八次向商家线上咨询商品信息。

单身经济崛起推动多个行业变革

调查也显示，在较年长单身人士、年轻专业人士和年轻城市移民增长的推动下，由一个人所组成的单人家庭在东南亚将增长迅速，预计2030年前的复合年增长率达2.4%。其中，新加坡、菲律宾和泰国的的单身人群到2030年将增长20%。

单身经济的崛起或推动多个行业变革，如宠物饲养、单人份包装食品和用品，以及个人娱乐项目的兴起。

报告还谈到人工智能对消费的影响，鉴于人工智能的接受程度越来越高，营销人员可利用人工智能实现客户交互自动化和跨渠道个性化服务等功能。

Meta东南亚和新兴市场副总裁乔（Benjamin Joe）说，人工智能在为消费者带来更好体验的同时，也为企业带来了便利。