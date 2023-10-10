美隔夜股强劲带动 海指上扬1.03%

本地股市暂时摆脱以巴战争的阴影，新加坡海峡时报指数星期二（10月10日）强劲回弹32.56点或1.03%，闭市报3199.07点。

亚太主要股市涨跌不一，上海和深圳股市分别下跌0.7%和0.56%；香港、东京和首尔分别收升0.84%和2.43%；首尔滑落0.26%。

据辉立证券投资组合经理韩巍博士分析，本地股市星期一（9日）低开后跌幅收窄，显示股市具有韧力。在美国隔夜股强劲走势的带动下，海指更是趁势上扬。

他在接受《联合早报》访问时说：“此外，美国联邦储备局副主席放出鸽派言论，降低美联储进一步加息的可能性，有助于减缓资金回流美国的压力。海指在3150点左右找到支持，为较强的走势加上多个利好因素，助海指完成高开高走的一个交易日。”

海指的涨势带动本地投资者的情绪，他预计，海指可能在随后几个交易日继续波动走高。

油价回稳 市场恢复乐观情绪

以巴战争日前一度引发原油价格高涨的担忧，但随着油价回稳，市场恢复乐观情绪。布伦特原油期货价格星期二以每桶87.69美元作收。

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）认为，原油价格在星期一上涨超过5%，但在星期二保持平稳。接下来市场可能把焦点放在全球经济数据上，因为国际货币组织和世界银行将在本周举行会议，并公布全球经济增长预测。

股市全天全场交易量为11亿1000万股，总交易额达8亿零969万元。上升股369只，下跌股227只。

海指成份股升多跌少，领涨的包括海庭（Seatrium）、凯德综合商业信托（CICT） 和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别收升2.4%、2.26%和2.19%，报0.128元、1.81元和1.40元。

下跌股包括皇胜酿酒（Emperador）、创业公司（Venture）和DFI零售集团（DFIRG），分别下跌0.99%、0.57%和041%，报0.50元、12.27元和2.44美元。

获颁总统环境奖 吉宝企业股价起0.92%报6.62元

在个股消息方面，美国信用评估机构Equifax成为吉宝房地产信托（Keppel REIT）在澳大利亚悉尼的Blue & William办公楼的主要租户。Equifax租用第五至第七楼，面积共达4350平方公尺（约4万6823平方英尺）。这座10层楼高的办公楼由联实（Lendlease）公司发展。

吉宝房地产信托股价起1.21%至0.84元。

吉宝企业（Keppel Corp）以可持续发展为核心策略，并通过商业运作、投资和提供解决方案等多方面助力环境可持续发展，获颁总统环境奖。吉宝企业股价起0.92%，报6.62元。

停牌中的新丝路集团（New Silkroutes Group）收购天津舟顺物流有限公司的价格，调低63.6%至400万人民币（约75万新元）。集团今年9月宣布收购天津舟顺物流公司时，收购价是1100万人民币，但双方都同意降价，并在星期二签署调低收购价的附属协议。

华联医疗（OUE Healthcare）对康威医疗集团（Healthway Medical）提出的自愿除牌要约截止日期，将从10月12日延长到10月26日。集团表示，每股4.8分收购价时最终价格，不会进行调整。

华联医疗以2.9分作收，康威医疗集团则滑落2.08%至4.7分。