调查：新加坡人对ESG认知度高 但付费意愿低

一项最新调查显示，新加坡人对环境、社会和治理（ESG）以及净零（NetZero）等术语的认知度高于全球平均水平。不过，尽管新加坡人对ESG问题越来越感兴趣，但为其付费的意愿仍有待提高。

战略传播公司SEC Newgate日前发布ESG监测研究报告。这份报告对12个国家和地区的1万2000多人进行调查，了解公众对公司ESG表现的态度和看法。1000多名新加坡受访者参与调查。

调查显示，本地受访者中，75%听说过“ESG”一词，65%听说过“净零”一词，对这两个术语有较深了解的比率分别为33%和26%，均显著高于全球平均水平。听说过“漂绿”（Greenwashing）一词的比率为50%，也略高于全球平均水平（47%）。

虽然新加坡人对ESG的认知度领先，但总体态度与全球平均情况近乎一致。

本地受访者对ESG问题感兴趣的比率为64%，比去年高出六个百分点，略低于全球平均水平（67%），在12个国家和地区中位列第七。

报告显示，新加坡人已经将ESG因素纳入他们的日常决策过程中。约60%受访者认为，在他们的日常饮食、产品购买以及就业决策中，ESG问题是重要考虑因素。这与全球平均数据密切吻合。

四成受访者愿为ESG因素 支付更多费用

不过，新加坡人为ESG因素付费的意愿相对较低。仅有40%的受访者称愿意为ESG表现更好的公司的产品或服务支付更多费用，比去年降低六个百分点。20%的受访者不愿意为此支付更多费用，另有40%受访者持中立态度。

63%的受访者认为，企业不应把ESG方面的成本转嫁给消费者。

此外，对于公司应优先考虑核心业务还是ESG问题，本地受访者产生分歧。46%的受访者认为，公司应更专注于核心业务，而非社会和环境问题。只有18%的受访者持相反观点。

调查还发现，新加坡员工在选择公司时，会优先考虑员工福利、薪酬和公司声誉等因素，而对员工多样性和环境可持续承诺的重视度较低。

健康和教育培训行业 ESG表现最受认可

在ESG表现方面，本地受访者对政府、大企业、非营利组织和小企业评分7分及以上（满分10分）的比率，分别为66%、55%、49%和43%。与2022年相比，大企业和小企业的评分提升幅度最大。

行业来看，本地受访者认为，健康以及教育培训是ESG表现最佳的行业，其次是银行和金融服务。

报告还表明，新加坡公司的ESG披露受到公众质疑。当被问及对公司ESG声明的态度时，近60%的受访者表示不信任，并担心公司的说法可能产生误导。此外，55%的受访者认为，“漂绿”是新加坡公司面临的一个问题。