刘燕玲：电子商务为中小企业海外扩张创造巨大潜力

李娅宁

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更新 / 2023年10月11日 8:39 PM
发布 /
发布 / 2023年10月11日 6:36 PM
贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在2023亚马逊全球开店东南亚跨境峰会上表示，现代化的电子商务为中小企业在新加坡以外的市场扩张提供了巨大的潜力。（特约陈来福摄）
贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在2023亚马逊全球开店东南亚跨境峰会上表示，现代化的电子商务为中小企业在新加坡以外的市场扩张提供了巨大的潜力。（特约陈来福摄）

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国际化是中小企业实现跨越式增长的重要策略，而现代化的电子商务为中小企业在海外扩张提供了巨大潜力。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期三（10月11日）在2023年亚马逊全球开店东南亚跨境峰会，作出上述表示。

她提到，根据一项最新研究，如果新加坡企业投资于跨境电子商务，它们的B2C（企业对消费者）电子商务海外销售额，有望在2027年增长至3亿9000万元，比2022年的1亿7000万元增长一倍多。

“疫情突显了依赖单一市场的危险以及多元化的重要性。现在，向近岸外包的转变也为中小企业带来了新的机遇。”

她说，亚马逊（Amazon）等电商平台正为我国的微型和中小企业提供公平竞争的机会。过去，可能一家相当大的公司才能在海外冒险，但现在，中小企业可以通过一些平台在不同的市场试水。

在政府层面，也有相关激励政策帮助中小企业走向国际。例如，企业发展局出台的市场准备援助计划（Market Readiness Assistance），它为企业提供援助基金，用于市场扩展。海外发展双重税务回扣（Double Tax Deduction for Internationalisation）计划，也在帮助企业降低海外发展的成本。

亚马逊全球开店新加坡（Amazon Global Selling Singapore）与南洋理工学院的新加坡零售研究学院（NYP-SIRS），也在峰会上签署了一项谅解备忘录。

根据备忘录，双方将在未来三年，为共计约800名新加坡企业家和中小企业提供电商知识和技能，帮助他们抓住跨境电商的机会。并且，亚马逊还推出了针对东南亚国家新卖家的费用减免政策。

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