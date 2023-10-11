刘燕玲：电子商务为中小企业海外扩张创造巨大潜力

国际化是中小企业实现跨越式增长的重要策略，而现代化的电子商务为中小企业在海外扩张提供了巨大潜力。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期三（10月11日）在2023年亚马逊全球开店东南亚跨境峰会，作出上述表示。

她提到，根据一项最新研究，如果新加坡企业投资于跨境电子商务，它们的B2C（企业对消费者）电子商务海外销售额，有望在2027年增长至3亿9000万元，比2022年的1亿7000万元增长一倍多。

“疫情突显了依赖单一市场的危险以及多元化的重要性。现在，向近岸外包的转变也为中小企业带来了新的机遇。”

她说，亚马逊（Amazon）等电商平台正为我国的微型和中小企业提供公平竞争的机会。过去，可能一家相当大的公司才能在海外冒险，但现在，中小企业可以通过一些平台在不同的市场试水。

在政府层面，也有相关激励政策帮助中小企业走向国际。例如，企业发展局出台的市场准备援助计划（Market Readiness Assistance），它为企业提供援助基金，用于市场扩展。海外发展双重税务回扣（Double Tax Deduction for Internationalisation）计划，也在帮助企业降低海外发展的成本。

亚马逊全球开店新加坡（Amazon Global Selling Singapore）与南洋理工学院的新加坡零售研究学院（NYP-SIRS），也在峰会上签署了一项谅解备忘录。

根据备忘录，双方将在未来三年，为共计约800名新加坡企业家和中小企业提供电商知识和技能，帮助他们抓住跨境电商的机会。并且，亚马逊还推出了针对东南亚国家新卖家的费用减免政策。