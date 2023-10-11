报告：高涨利率推动 本地银行去年平均股本回报达12%

利率高企推动金融业繁荣，本地银行去年的平均股本回报率达12%，比2017年高出三个百分点。

根据国际企业管理咨询公司麦肯锡（McKinsey）最新的《全球银行业年度报告》，表现最杰出的银行中，约一半位于新加坡、印度、迪拜，以及部分东非国家所处的印度洋区域。这些银行的零售和批发银行业务料取得全面增长。

其中本地银行的平均股本回报率（return on equity）为12%，优于2017年的7%。报告预计，本地银行在2021年至2030年的收入年复合增长率（CAGR）可达6%。

全球金融业去年盈利增长2800亿美元

若以全球银行业的表现来看，去年盈利预计增长2800亿美元（3820亿新元），是自2008年全球金融危机以来的高峰。

麦肯锡这次扩大银行的定义范围，涵盖除保险公司以外的金融机构。

各国央行调高利率，是推动全球银行表现的最重要因素。银行的平均股本回报率上升至12%，今年预计可达13%，高于2009年至2023年的平均水平9.1%。

各国银行的表现不一，不少欧洲、美国、中国和俄罗斯的银行股本回报率仍低于资本成本（cost of capital）。

各国银行的净利息收益率（NIM）去年取得增长，推高股本回报率，这股涨势持续到今年。美国和欧洲的金融机构净利息收益率平均增长22个基点。

不过麦肯锡提醒说，虽然在近期内利率回到超低水平的可能性不大，但净利息收益率的前景难以预料。

银行业资产负债表 面临失衡临界点

报告指出，传统银行也面对来自非传统金融机构的竞争，人们为获得更高回报率或降低投资额，改而把钱投资在公共退休基金、数码资产、私募资本、保险等投资工具，而不是存放在银行内。

报告指：“虽然银行资产负债表以外的资产管理规模取得增长并非新鲜事，但我们分析发现银行业的核心，也就是资产负债表，正面临失衡的临界点。”

例如，在2015年至2022年间的金融资金净增长，当中超过70%是由保险与退休基金、主权财富基金、私募资本和其他另类投资、以及散户和机构投资者持有。

这个趋势料会持续，各国政府开始加大对非传统金融机构的管制。

麦肯锡对全球银行的估值为0.9倍的市账率（price-to-book ratio），与全球金融危机时期相同，反映市场预计银行业的股本回报率维持在股本成本以下。这显示金融业面对挑战，但也有良好的上行潜力。市账率每攀升0.1，意味着领域的增值会增加超过1万亿美元。

报告也提到采用科技和人工智能的重要性。人工智能为金融机构削减2000亿美元至3000亿美元的营运开支，可能为业界带来颠覆性转变。