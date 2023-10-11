中国刺激措施消息提振亚股 海指受银行拖累跌0.19％

美国货币政策信息和中国刺激措施消息，推动亚太股市星期三（10月11日）多数上涨。本地股市的海峡时报指数星期三则受银行股和怡和控股（JMH）拖累，回跌0.19％或6.30点，闭市报3192.87点。

首尔股市星期三收涨1.98％，东京、悉尼、香港股市分别再涨0.60％、0.70％和1.29％，上海和深圳小涨0.12％和0.29％。

彭博社报道指出，在美国联邦储备局会议摘要出炉前，旧金山联邦储备银行行长戴利（Mary Daly）称金融情况收紧，可能意味着美联储“不需要做那么多”。鸽派立场提高加息可能已结束的期望，协助提振星期三亚洲市场的情绪。

此外，彭博社早前报道说，中国政府正在考虑提高预算赤字，准备推出新的刺激措施。

瑞富家族办公室（Alpha Rock Group）投资主管黄建锝接受《联合早报》访问时说：“由于中国刺激经济政策的消息，区域市场星期三的表现优良，新加坡海峡时报指数则被银行拖累，因为投资者在近期上涨后获利了结。”

新加坡凯基证券研究部主任陈广治受访时说：“亚太股市星期三跟随美国股市反弹。以巴冲突导致的股市抛售已有所缓解。随着投资者转向安全资产，尤其是美国国债，美国国库券收益率下跌，股市上涨。三家银行表现不佳，导致新加坡市场的海指表现欠佳。”

陈广治说：“美国于星期三较迟时公布9月美联储公开市场委员会（FOMC）会议纪要，并将于星期四（12日）公布9月份通胀数据。这两者都将为2023年第四季加息路径带来更多能见度。市场预计到2023年底再加息25个基点。”

市场关注金管局货币政策检讨结果和中国通胀数据

FSMOne.com研究及投资组合管理部高级研究分析员柯乐伊受访时说：“短期市场表现可能受到市场情绪的影响。以色列和哈马斯危机造成的不确定性令人紧张，投资者正在消化一些美国货币政策制定者的鸽派言论。在新加坡，投资者等待重要经济数据的发布，例如2023年10月13日新加坡国内生产总值（GDP）数据。”

市场将关注新加坡金融管理局星期五（13日）发布的货币政策检讨结果，以及中国星期五发布的通胀数据。

新加坡股市星期三整体交易量增至13亿2000万股，交易总值增至8亿9910万元。全场上升股多达333只，下跌股有223只。

30只海指成份股当中，有15只股价上涨，八只下跌，七只持平。三只本地银行股当中，星展集团控股（DBS）股价跌0.74％至33.72元，大华银行（UOB）下跌0.21％至28.50元，华侨银行（OCBC）持平于13.00元。

怡和控股和DFI零售集团（DFIRG）是星期三跌幅最大的两只海指成份股，各跌5.11％和2.46％，闭市报42.92美元和2.38美元。泰国酿酒（ThaiBev）是涨幅最大的成份股，股价涨1.87％，闭市报0.545元。

个股消息方面，目前股票停牌的长益集团（TA Corporation）星期三晚上发布业绩，截至6月底集团上半年亏损1940万元，去年同期则取得净利160万元。集团上半年营收下跌27.3％至9470万元。6月底集团每股净资产值11.6分。

创新科技（Creative Technology）披露，公司已连续三年扣税前亏损，集团过去六个月日均市值为1亿1032万元。

目前停牌的协成工程（Hiap Seng Engineering）宣布，计划发售6亿零750万股附加股，股东每持两股将获得配售一股，每股发行价0.543分。发售附加股所得净资金将介于85万元至315万元之间，视股东认购情况而定，并将全部充作营运资金。大股东Tan Kuay Hoe Holdings公司已作出不可撤销的承诺，将认购所配得的附加股，总计达100万元。