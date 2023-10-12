咖啡馆雇人难 机器人当头手

面对营运成本上涨和人手不足的挑战，经营咖啡馆的陈邦耀不得不跳出框框思考，走向数码化和自动化转型，设计和研发咖啡机器人。这不仅仅解决业务所面对的问题，还创造了强大的竞争优势。

在创业之前，陈邦耀是一名财富管理经理，他的客户都是企业家和商家。陈邦耀当时受到客户的启发，想要跟他们一样，创办自己的生意。于是他便辞去工作，踏上创业之旅。

当初每六个月重新培训新人 却随时可能被挖走

热爱咖啡的陈邦耀（42岁）在2016年开了一家咖啡馆，当时已采用自动化的泡咖啡过程，但还是需要人力来经营。身为老板的他，还得负责收钱和冲泡和端咖啡。到他开了四家分店的时候，就遇到严重的人工短缺问题。

他接受《联合早报》访问时说：“新加坡面对很大的员工短缺问题，尤其是餐饮业。新加坡人都不想干这类工作，业者都是靠外劳。”但受到外籍劳工配额的限制，他也没办法请到那么多外劳。

他说，大学毕业生一般上都是来打短工过渡，雇主得不断重新培训新员工。“我那时候很辛苦，因为每六个月就要重新培训新人，而且一手培训出来的员工随时可能被挖走。因此，当时很难维持咖啡的质量和稳定性。”

为解决人手不足的挑战，他致力于推进业务的数码化和自动化，研发咖啡机器人，设立“无人”咖啡馆。不过，咖啡馆还是需要人力来补充咖啡豆、牛奶和杯子等货品，也需要员工来维修和维护机器人。

自学机器人编程 不断改进已达成熟阶段

向科技转型也有助解决租金高昂的问题。陈邦耀说，疫情封锁措施解除后，业主将咖啡馆的租金调高一倍，也就是一年多7万元。那时已经开始研发泡咖啡机器人的陈邦耀没有续签租约，借此全心投入开发机器人咖啡厅。

名为Ella的机器人咖啡馆面积为40平方英尺，每月租金介于几百元至1000元。

陈邦耀在2018年创立科技起步公司皇冠科技（Crown Digital），自掏腰包大量投资于科技，以及聘请工程师、硬件与软件工程师，自学机器人编程。过去几年，他和团队不断改进咖啡机器人，研发工作已经完成，并达到成熟阶段。

每小时冲泡多达200杯 七机器人咖啡厅全天候营业

截至8月18日，公司在本地七个地点设有机器人咖啡厅，每小时可冲泡150杯至200杯咖啡，全天候营业。

机器人咖啡厅没有售卖拉花咖啡，陈邦耀指出，公司的生意策略主要讲究速度、品质和稳定性。“很多客户天天来这里喝咖啡，早上赶着去上班，没有时间等你拉花。”

在早期发展阶段，公司先专攻办公楼的打工族，和必要领域如医院、机场及地铁站。今年8月公司拓展业务，在本地一个加油站设立机器人咖啡厅。

他强调，公司的最终目标是打入企业对消费者（B2C）市场，跟市中心的大品牌竞争。

与JR东日本铁路公司合作 咖啡机器人进驻800车站

公司营运不久后，就开始进军海外市场。2021年，公司跟JR东日本铁路公司合作，在东京和横滨进行机器人咖啡厅的测试营销活动。

去年7月，公司与JR东日本铁路签署谅解备忘录，即将在日本的800个车站设立机器人咖啡厅。陈邦耀说：“我们已经花了一段时间洽谈，准备好大批量设立机器人咖啡厅。”

为此，陈邦耀展开A轮融资活动，计划筹集约4000万美元（约5440万新元）。迄今，公司已筹集约1000万新元。SMRT和淡马锡控股旗下海丽凯资本（Heliconia Capital）也是公司的投资者。

今年7月，公司在东京成立一家子公司，另外也开始在菲律宾展开合资项目。陈邦耀指出，公司的目标是将业务扩大到整个亚洲市场。

蕾哈娜名曲《雨伞》变机器人名字

问到咖啡机器人Ella的名字由来，陈邦耀说，他一直想给机器人取个容易记、有趣的双音节名字。

有一天，他看到一群孩子们一边哼唱着歌手蕾哈娜（Rihanna）的一首流行曲《雨伞》（Umbrella），一边翩翩起舞，因此决定使用这首歌来命名。