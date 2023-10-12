接手宠物食品公司 为“毛孩”推崇新鲜肉类重营养

如今健康饮食已成为潮流，同样的趋势也出现在宠物食品领域。养宠一族越来越倾向于选择高质量、营养丰富、天然无添加的食品，来满足宠物的饮食需求。

PetCubes作为本地最早开始做新鲜宠物食品的企业，正在崭露头角。与生产罐头和粗磨食物等加工制品的制造商不同，PetCubes为宠物提供新鲜肉类。

公司总裁冼铭龙并不是创始人，他最初与这家公司结缘，是因为爱犬米卢——一只金毛犬。八年前，冼铭龙首次接触到新鲜喂养的概念，开始喂米卢吃PetCubes的食品。他发现，将干粮换成新鲜肉类后，米卢的健康和表现变得更好。

接手公司时 “新鲜喂养”概念少人知

他对新鲜喂养产生了浓厚兴趣。于是，在2018年公司创始人想退出的时候，冼铭龙离开了从事10多年的金融业，抱着热情，和家人接手了这家公司。

冼铭龙回忆，刚接手这门生意时，公司已经成立五年，却仍然是一个家庭作坊，不具规模。一个很重要的原因是，那时“新鲜喂养”对于大多数人来说仍是陌生的概念，愿意为此支付高费用的人非常少。

他举例说，一只10公斤至12公斤的柯基犬，用传统的罐头和粗磨食品喂养，大约一个月要花120元至130元，但如果完全用新鲜食品喂养，每个月要花200元甚至300元以上。

“人们的思维还没有到那里。自上世纪六七十年代以来，新鲜喂养作为一种更健康的方式，在美国、欧洲等地区流行，而新加坡是一个具备新鲜喂养条件的城市——人均收入高，受教育程度高，对西方观念接受度高，物流条件也足够，却因为人们的意识不够而没有流行起来。”

疫情使人更关注健康 延伸至宠物饮食找商机

没想到，突如其来的疫情却成为了公司真正的转折。疫情使人们更关注健康，关注的对象也从人延伸到了宠物。

冼铭龙意识到，市场转变的时机已经来到，可是怎么才能抓住机遇，找到一个别人难以复制的独特卖点呢？

他找到了在新加坡动物园担任野生动物营养师的卡巴纳（Francis Cabana）博士，那时，卡巴纳博士为动物园的1万5000只动物提供饮食计划。他喂猫和狗，也喂狮子和老虎，加入PetCubes之前，他就常在社交媒体上科普动物喂养的知识，颇有人气。

两人一拍即合。卡巴纳博士加入后，公司开始有了核心竞争力。与1万5000只动物一起工作的经验，让他能把小型肉食动物的饮食习惯和它们在野外的生存习惯结合起来，制定出适合动物生长的饮食。他重新制定产品配方，还针对不同年龄和身体状况的宠物，开发定制化产品。

他们还通过线下活动来推广新鲜喂养的概念。“在活动上，我们科普新鲜喂养对宠物健康的益处，人们有任何关于宠物饮食的问题或担忧，卡巴纳博士都会帮助解答。我们发现，当面对面与新客户交谈时，很容易说服他们尝试我们的产品。”

商业厨房自动化提增效率 规模10倍扩大

在品牌推广之外，冼铭龙坚持，作为一家制造业公司，要实现从家庭厨房到商业厨房的转变，必须要建立标准的操作流程。当前，公司规模已经是他刚接手时的10倍左右。今年年底，公司将搬迁至更大的厂房，并采取自动化措施来提高生产效率，规模将再扩大10倍以上。

“经营公司和在金融行业工作完全不同，你的大脑像一台永不停歇的电脑。如果说有什么目标，那可能是有一天朋友去国外旅行，然后拍照片给我，说‘看！我在商场看到你们的产品！’那是我的梦想。”

根据新加坡管理大学的一项调查，本地有大约9%的宠物主人用纯新鲜食品喂养宠物。冼铭龙相信，市场增长空间仍然很大，新鲜喂养概念最终会深入人心。

今年5月29日，米卢在17岁高龄时安静地离开了他。他说，这已经是最好的结果，米卢一生中大部分时间都是健康的。

“我们的投入最终会在宠物生命的最后阶段看到回报。作为宠物主人，我们应该努力为我们的狗和猫提供这样的生活。”