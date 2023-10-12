瑞银高管杨静怡：可持续投资需求强劲

根据瑞士银行（UBS）和晨星（Morningstar）的数据，自2019年以来，可持续投资流量的增长已超过行业平均流入量，其中大多数资产类别都在较长时期内展现出有竞争力的回报。2018年至2022年间，绿色、社会和可持续发展债券，以及可持续发展相关债券的累计发行量增长了五倍。

瑞银财富管理亚太区联席主管兼瑞银新加坡国家主管杨静怡星期二（10月10日）在2023瑞银亚太区可持续金融会议（UBS APAC Sustainable Finance Conference 2023）上指出，可持续发展投资呈现积极趋势。

她说，瑞银2022年的全球财富管理客户中，与可持续投资战略资产配置相一致的可自由支配资产达到229亿美元（约312亿新元），关于可持续发展目标相关影响的承诺和投资达到101亿美元。

“大多数投资组合经理已将环境、社会和治理（ESG）因素整合到其投资组合风险管理模型中，认识到这是管理风险的最有效方式。”

95%亿万富翁认为 应利用财富或资源助解决环境和社会问题

根据瑞银的客户调查，95%的亿万富翁认为他们应该利用自己的财富或资源来帮助解决世界的环境和社会问题，包括气候变化、生物多样性、健康、教育和平等问题。三分之二的高净值投资者指出，可持续性对他们及其投资组合的表现非常重要。此外，78%的高净值投资者预计，在可持续发展上的投资能够实现回报最大化。

瑞银亚太区可持续金融联席主管刘梅芬在会上说，瑞银的投资总监办公室在可持续债券、ESG方面领先的公司，以及在能源和水资源效率更高的创新公司中看到了近期的战术机会。瑞银还看到了替代方案的机会，包括对冲基金和私募市场解决方案。

杨静怡表示，瑞银正在进行六项与可持续发展目标一致的新的私募市场投资。

第26届联合国气候大会前主席、英国国务大臣夏尔马爵士（Sir Alok Sharma）在会议上发言时说，全球预计需要125万亿美元用于下一次气候过渡，如果不将私营部门的资金投入气候行动，将无法实现气温升幅控制在前工业水平的1.5°C的目标。“我们需要将气候风险嵌入到每一个金融决策中。”