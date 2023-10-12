陈诗龙：全球局势多变挑战物流业 业者须做好准备应对

面对全球供应链脆弱，战争及气候变化等多重挑战，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生呼吁物流业者做好适应和重塑的准备。

他指出，物流业摆脱冠病疫情冲击后依然面对挑战，包括在岸生产（onshoring）、近岸外包（nearshoring）和友岸外包（friend-shoring）趋势。在去全球化浪潮中，全球制造商正在寻找通过库存管理策略、多元化采购地点，以及区域化供应链来加强运营韧性。

陈诗龙星期四（10月12日）出席新加坡物流业协会（Singapore Logistics Association）50周年晚宴时发表上述看法。他也说，气候变化对全球供应链造成影响。极端气候事件影响了来源国的生产能力并导致港口关闭。对绿色供应链的监管不断加强也推动了现有运输网络的脱碳。“这些发展将深刻影响物流行业，企业须做好适应和重塑的准备。”

五年路线图鼓励至少500家物流企业 委任可持续发展官

为确保本地物流业者的竞争力及加强新加坡作为全球领先物流枢纽，新加坡物流业协会在晚宴上推出名为“Vision2027”的五年路线图，分为数码连接、专业发展、国际化和可持续发展四个方面举措，目标之一是鼓励至少500家物流企业委任可持续发展官，来推动公司进行绿色转型。

新加坡物流协会主席黄伟平说：“通过拥抱创新和可持续发展，我们的行业将蓬勃发展，并继续为新加坡经济做出重大贡献。”

陈诗龙对上述路线图表示欢迎，他指出，构建数码化物流系统是路线图重点之一，这使物流企业助客户更好管理供应链风险和成本。

另外，数码化和可持续发展要求也促使物流业者重新设计工作岗位，以支持员工获得相关技能。陈诗龙呼吁物流业者将这个过程视为提升物流领域职业质量的机会，以吸引更多人才加入这个行业。