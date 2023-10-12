颜金勇：新英企业可携手发掘数码与绿色经济机遇

新加坡和英国拥有紧密和良好的双边经济关系，贸工部长颜金勇认为，两国企业还有许多合作机会，特别是在数码经济和绿色经济这些新增长领域。

颜金勇星期四（10月12日）出席英国商会（British Chamber of Commerce）第24届年度商业大奖颁奖晚宴时说，尽管面对各种不确定因素和日益升级的地缘政治紧张局势，总部设在新加坡的企业在应对挑战和抓住新的增长机遇方面，继续保持着韧性、创造力和灵活度。

颜金勇指出，新加坡重视英国企业对我国和区域市场的信心和信任。“我们将继续加强双边伙伴关系，让企业能够充分利用新加坡作为一个商业枢纽和进入区域市场的平台。”

他说，两国将继续支持企业数码化转型，以及协助它们在绿色经济中发掘新的增长机遇。

例如，去年6月生效的英国—新加坡数码经济协定（UKSDEA），制定了数码贸易规则和促进数码经济合作，包括在人工智能（AI）和数码身份等新兴领域的合作。

颜金勇鼓励企业利用这项协定开发试点项目，并在各自的区域市场进一步扩大发展。

此外，两国于今年3月签署英国—新加坡绿色经济框架（UK-Singapore Green Economy Framework，简称UKSGEF）谅解备忘录。

最近双方举行联合咨询会，向业界征询意见。颜金勇说：“希望这将为企业带来绿色增长机会，并催生新的伙伴关系。”

新加坡是英国在东南亚的最大贸易伙伴，货物和服务贸易额超过350亿元，或占英国与东南亚贸易总额的40％。英国也是新加坡最大的欧洲投资者，在新加坡拥有价值近1300亿元的投资。新加坡则是英国第三大亚洲投资者，在英国拥有价值近650亿元的投资。此外，在新加坡运营的英国企业超过6000家。