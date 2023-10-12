中国基金进场刺激亚股再涨 海指回弹上扬0.81％

受到中国政府基金买进四大银行股票和美股上涨的鼓舞，亚太股市星期四（10月12日）继续上涨。本地股市则因银行和房地产投资信托而回升，新加坡海峡时报指数星期四回弹到3200点以上，全天涨0.81％或25.82点，闭市报3218.69点。

香港股市星期四继续上涨1.93％，东京和首尔股市也分别再涨1.75％和1.21％，上海、和深圳涨0.94％和0.72％，悉尼微涨0.08％。

早前出炉的美国生产价格指数（PPI）数据虽然高于预期，纽约股市三大股指依然上涨了0.19％至0.71％。在等待美国的消费价格指数数据星期四出炉之时，亚太股市跟随美股继续扩大本周至今涨幅。市场正越发相信接下来美国联邦储备局对于利率将倾向按兵不动。

分析师：两极化风险或已更高

星期三（11日）公布的美联储公开市场委员会9月会议记录显示，委员会同意要耐心谨慎对待未来的加息，因为风险越来越两极化：过度收紧货币政策的风险，和通货膨胀失控的风险一样糟糕。

分析师指出，自9月20日的会议以来，以色列爆发战争，美债收益率攀高，两极化风险可能已更高。

路透社星期四的报道指出，在采取一系列刺激措施重振萎靡不振的中国股市之后，一家中国国家基金增持了中国四大银行的股份，中国股市星期四收高。

银河—联昌证券股票经纪林椲倢接受《联合早报》访问时说：“市场因美国股市的积极表现，以及中国主权财富基金增持了中国四大银行的股份，而受到提振。”上一次中国基金以有意义的方式增持四大银行股是在2015年。

林椲倢指出，美国星期四发布的消费价格指数（CPI）数据备受关注。星期五（13日）出炉的数据也受市场关注，包括中国的消费者价格指数、生产者价格指数、贸易差额，以及美国密歇根大学消费情绪指数初步数据。

路透社引述德意志银行（Deutsche Bank）首席国际策略师罗斯金（Alan Ruskin）指出，如果美国9月份核心CPI环比增幅达0.4％或更高，将意味着9月份的两个最重要的数据（非农就业数据和CPI），都为美联储保持鹰派立场提供理由。

新加坡股市星期四整体交易量减至12亿9000万股，交易总值增至10亿元。全场上升股多达385只，下跌股227只。

30只海指成份股当中，有23只股价上涨，七只下跌。三只本地银行股和海指当中所有的REIT都明显上涨。

个股方面，星狮地产（Frasers Property）星期四晚上透露，集团预期2023财年净利将显著下跌，主要因为随着资本化率上涨，英国商业房地产和欧洲工业与物流房地产将蒙受公允价值亏损。

星狮地产表示，公允亏损属于非现金性质。“与上一财年相比，集团整体业务表现和核心运营盈利并未受到重大影响，预计2023财年仍将保持盈利。”星狮地产星期四股价持平于0.81元。

康威医疗公众持股不到一成 已不符合挂牌要求

康威医疗集团星期四中午透露，它的公众持股比率已不到10％，不符合挂牌要求。股东应该注意到收购者华联医疗（OUE Healthcare）并不打算保留公司的挂牌地位，因此一旦公司股票停牌，收购者不打算采取或支持任何行动让股票恢复交易。

康威医疗集团星期四股价涨2.13％至4.8分，和收购价一样。

医疗科技公司Biolidics星期四晚上透露，公司已和中国投资者朱华（音译）签署认购协议，对方将认购公司发行的2亿3080万股新股，每股售价0.65分，比公司股票星期四的1.49分交易量加权平均价低56.38％。公司将筹得150万元，朱华则将持有公司29.22％扩大后股权（因此成为最大股东）。

交易完成后，朱华拟对这家医疗科技集团现有业务进行战略检讨，并酌情向董事会推荐新业务。Biolidics星期四持平于1.5分。