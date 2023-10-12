报告：我国对AI准备程度领先亚太区 民众态度最积极

最新报告显示，在企业和政府对人工智能（AI）的准备方面，新加坡是亚太地区的“领头羊”。同时，与其他发达经济体相比，新加坡民众对人工智能的态度更为积极。

互联网服务公司Salesforce最新发布的2023年亚太地区AI准备指数报告，通过15个关键指标，衡量了12个亚太国家的企业和政府在AI领域的准备程度。新加坡在整体AI准备方面排名第一（得分70.1），领先其他11个经济体。日本（59.8）和中国（59.7）分别排名第二和第三。

除新加坡外，其他参与调查的亚细安国家（马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南、菲律宾）在榜单中排名靠后，低于亚太地区平均水平。

在企业AI准备方面，新加坡排名第一（53.6），其次是中国（43.1）和韩国（42.7）。在政府AI准备方面，新加坡同样排名第一（86.5），其次是澳大利亚（77.7）和日本（77.5）。

报告指出，这是新加坡在AI领域的有利政策和良好商业环境的结果。例如，新加坡的国家AI战略（National AI Strategy）规划了在几个关键领域开发和部署AI解决方案的计划。新加坡还成立了人工智能验证基金会（AI Verify Foundation），促进负责任地使用AI。

近期有至少四家跨国企业发布人工智能调查报告，新加坡在这些调查中都表现出色。

两项针对企业高管的研究也表明，新加坡企业对AI的重视程度全球领先。

我国企业平均投资24%年度预算于AI技术

云应用公司Workday调查全球2355名企业高管后，发布“C-Suite全球AI指数报告”。报告显示，新加坡企业平均投资其年度预算的24%用于AI和ML（Machine Learning，机器学习），比全球平均水平高出六个百分点，领先美国（22%）和加拿大（21%）。

51%的新加坡企业在AI和ML部署上取得了进展，高于全球平均水平（34%）。

金融科技公司FIS也对全球2000多名企业高管进行调查后，发布“全球创新报告”。报告显示，57%的新加坡企业正在使用生成式AI技术，51%正在使用其他AI技术，比率高于美国、英国、澳大利亚和香港。

这些新加坡企业中，有67%表示他们计划在明年增加AI支出。预计一年内，使用AI技术的新加坡公司将超过九成。

不仅是政府和企业积极推进AI研发和应用，新加坡民众对AI的态度也相对乐观。

六成国人认为AI好处大于风险 九成相信AI带来益处

审计服务公司毕马威（KPMG）与昆士兰大学（University of Queensland）在对17个国家的1万7000多人调查后发布的“AI信任报告”显示，新加坡人对AI的态度，比西方国家更积极，在一些关键指标上与BICS国家（指除俄罗斯外的金砖国家，分别是巴西、印度、中国、南非）相近。

有1000多名新加坡人参与了这项调查。结果显示，在信任和接受度方面，45%的本地受访者愿意信任AI，这一比率次于BICS国家，但高于西方国家和日韩，也高于全球平均水平（39%）。

59%的本地受访者认为，AI的好处大于风险，这一比率同样高于西方国家和日韩。90%的本地受访者相信AI将带来益处。

不过，78%的本地受访者担心AI可能带来一些风险。其中，最大的担忧是网络安全风险（84%），隐私受侵犯（83%）和恶意使用（83%）也是主要担忧。

62%的本地受访者认为需要监管AI。53%认为当前的法规和措施足以确保AI的安全使用，仅次于印度和中国。

就AI在工作中的使用而言，60%的本地受访者表示信任，这一比率在17个国家中排名第五，仅次于BICS国家。44%的本地受访者认为，在他们从事的领域，AI将取代人类。

对于AI带来的失业问题，多数新加坡人呈乐观态度。只有27%的人认为，AI消灭的岗位会比创造的岗位更多，乐观程度仅次于印度和中国。