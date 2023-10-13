区域理财平台MoneyHero在纳斯达克上市

本地理财网站SingSaver的母公司、总部设于新加坡和香港两地的理财平台MoneyHero，通过与特殊目的收购公司（SPAC）Bridgetown Holdings完成业务合并，从新加坡时间星期五（10月13日）晚上9时30分起在美国的纳斯达克交易所上市。

Bridgetown Holdings由香港首富李嘉诚次子李泽楷掌控的盈科拓展集团（Pacific Century Group），以及美国风险投资公司Thiel Capital共同成立。

MoneyHero星期五发文告指出，将交易的净收益纳入考量后，完成合并的MoneyHero的企业价值约3亿1000万美元（4亿2400万新元），股权价值约2亿8300万美元。将赎回Bridgetown约36%的公开股票纳入考量后，MoneyHero通过Bridgetown的信托账户（trust account）的现金，获得约1亿美元的总收益。

平台承诺助用户简化财务决定 合并为融资推进战略愿景

MoneyHero首席执行官阿加瓦尔（Prashant Aggarwal）说，集团与Bridgetown的合并不仅为推进战略愿景提供资金，且还更坚定集团为新加坡、香港、菲律宾、马来西亚和台湾的数百万名用户简化财务决定的承诺。

前称为Hyphen集团和CompareAsia集团的MoneyHero集团，在新加坡、香港、台湾、菲律宾和马来西亚营运，目前有270名商业合作伙伴，今年上半年的平均每月独特用户人数为910万人。