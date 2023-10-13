孟文能获颁国际金融协会“杰出领导与服务奖”

新加坡金融管理局局长孟文能因对全球金融和公共服务方面做出卓越贡献，荣获国际金融协会（IIF）颁发“杰出领导与服务奖”。

国际金融协会由世界主要商业银行和投资银行组成，它颁发的杰出领导与服务奖，旨在表彰通过公共服务为全球经济做出持续贡献的个人。曾获得该奖项的有前国务资政兼社会政策统筹部长及金管局主席尚达曼、欧洲中央银行行长拉加德（Christine Lagarde）、英国前央行行长卡尼（Mark Carney），以及印度尼西亚财长慕燕妮（Sri Mulyani Indrawati）等。

金管局星期四（10月12日）发布文告宣布上述消息，孟文能透过文告表达感言说，他对获奖深感荣幸，因为国际金融协会作为全球领先的金融业协会，享有崇高地位。他也对金管局同事、国际监管界同行，以及本地金融业的支持表示感谢。

孟文能：亚洲能源转型成功是应对气候变化关键

孟文能当天于国际金融协会年度会员大会上发表演讲，指出自己有幸见证新加坡和全球金融业及其监管过去30年中的演变过程。

他说：“在这过程中，金融危机让我们学会变得更具韧性，更善于管理风险。科技让我们更具创新能力和包容性。政策改革为我们变得更全球化铺平了道路，尽管当中一些改革如今面对威胁。社会日益富裕，尤其是新兴国家，则为我们带来新的增长机遇。”

谈到亚洲区域接下来的发展，孟文能强调，亚洲能源转型成功将是应对气候变化的关键。他说，鉴于亚洲区域整体依然极度依赖煤炭发电，各国政府必须制定贯彻始终的淘汰煤炭战略。这项战略应涵盖公信力、经济可行性和公正这三方面。