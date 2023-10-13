消协CaseTrust电商认证让网购更安心

新加坡消费者协会启动“新加坡电子商务保证标志鉴定计划”（CaseTrust Accreditation Scheme for E-businesses，简称e-CaseTrust计划），以提升在线购物的安全和透明度。

今年上半年，消协共收到1703起涉及网购的投诉，较去年同期增长54％。常见的投诉涉及送货、有缺陷或不合格商品，以及误导和虚假索赔等。这促使消协与南洋理工学院的新加坡零售研究学院（NYP-SIRS）共同推出e-CaseTrust计划。

消费者协会指出，拥有e-CaseTrust标志的电商商户已建立有效机制和采取控制措施，以确保支付交易的安全，并在价格、运费和其他附加费用的沟通方面保证诚实和透明。这些商户须在网站上显示关键信息，如公司法定名称、商业注册号码和地址等，以方便解决争议。

刘燕玲：新计划助力电商发展 提振网购者信心

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在星期五（10月13日）的启动仪式上说：“这一新计划的推出恰逢其时，既支持了电商发展，又提升了网上购物者的信心。此外，CaseTrust电商认证计划也是对‘电子市场纠纷解决框架’的补充，消费者保护范围将扩大到整个电子零售体验中。”

消费者协会主席杨益财说，e-CaseTrust是新加坡电商领域唯一的消费者信任标志。他鼓励电商商户申请认证，进入CaseTrust的白名单，有助于获得认证的电商商户在电商市场中脱颖而出。有意获得认证的企业，可在消协网站上提交申请。

消协将与Lazada合作，鼓励其平台上的卖家申请认证。