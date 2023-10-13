标普：第三季金融科技融资 全球走软新加坡表现佳

全球金融科技领域吸引的融资额在今年第三季锐减，同比下跌36％，报60亿美元（82亿新元）。但亚太区域融资情况维持坚韧，与去年同期一样大致保持在19亿美元的水平。

根据标普全球（S&P Global）的第三季金融科技领域融资报告，在全球市场中，新加坡在24笔融资交易吸引了3亿美元的资金，是表现相对出色的市场。

报告指出，在第三季，美国、英国、印度和新加坡的融资交易数量占了总数量的一半以上。其中，美国进行了173笔融资交易，融资额达25亿美元；英国有37笔交易，融资额达4亿美元；印度则有31笔交易，融资额为3亿美元。

新加坡融资额居全球第六 交易量排第四

此外，新加坡也是风险投资公司的10大金融科技投资地，按融资额和交易量分别为全球第六和第四。

就全球市场而言，整体金融科技领域融资表现疲弱，尤其是拉丁美洲地区，第三季融资额只达3亿1000万美元，较去年同期的10亿美元大跌72％。

标普报告说，金融科技领域融资情况走软，主要是因为许多公司估值减少。“它们正在适应新常态，要么减少融资规模，要么进行‘时间校正’，以保留一到两年前上一轮融资的估值。”

比较令人鼓舞的是，前几个季度受冲击最大的成熟起步公司，在某种程度上有改善迹象，融资额和交易数量同比增长约30％。

数码银行重获投资者支持 筹资维持去年水平

在金融科技领域各行业中，银行科技业筹集12亿3000美元，与去年同期大致保持不变。

报告说：“银行科技业是前几个季度受冲击最大的行业之一。由于各种纯数码银行模式的高现金消耗率，这个行业在一定程度上失去光彩。现在这种情况似乎有所好转，一些数码银行重新赢得投资者的支持。”

第三季较受瞩目的交易包括韩国Toss Bank在7月完成1亿5080万美元融资。根据TechCrunch报道，这个Viva Republica旗下的数码银行单位，还在与潜在投资者商谈超过3亿美元的资金注入。

韩国目前有三家取得盈利的纯数码银行，另外两家是Kakao银行和KBank。

人工智能驱动金融科技公司引起风投兴趣

另一个风险投资公司感兴趣的行业是人工智能驱动的金融科技公司。这行业在第三季有38笔融资交易，筹集6亿9600万美元。商业情报搜索引擎Alphasense在9月的E轮融资中取得1亿5000万美元资金，公司估值也从18亿美元升至25亿美元。

展望未来，报告说：“一些宏观迹象显示，融资前景并不那么悲观，如上市金融科技公司的估值持续回升。但若要融资情况改善，可能需要投资者通过首次公开售股计划和并购活动获得更多退出机会，以引发金融科技融资的另一个良性循环。”