经济师：电子业未回稳 制造业复苏料渐进且脆弱

我国今年第三季经济增长优于市场预期，其中以出口为导向的制造业萎缩情况有所改善。

尽管如此，经济师认为，电子业还没站稳脚跟，制造业下来复苏将是渐进且脆弱的。

贸工部星期五（10月13日）发布初步预估数据显示，我国制造业自去年第四季开始陷入萎缩，萎缩幅度从今年第二季7.7%收窄至第三季的5.0%。除了交通工程业，制造领域各个行业的产出皆萎缩。

建筑业服务业扩张增速放缓

另外，建筑业和服务业持续扩张，但增速有所放缓，第三季各增6.0%和1.9%，低于上一季增幅7.7%和2.8%。

星展银行经济师蔡汉廷认为，本地制造业继续疲弱，电子业还没站稳脚跟，今年第四季及明年将出现渐进且脆弱的复苏。

他分析，全球经济环境充满不确定性和挑战，外部需求依然疲软，存在下行风险。利率在发达经济体保持高位，而中国疫情后复苏仍崎岖不平。

“虽然我们预计新加坡电子产品的产量将开始受益于全球半导体销售的适度好转，以及市场对人工智能相关晶片中期乐观，但地缘政治紧张局势继续存在，并且仍可能扰乱供应链。”

大华银行副经济师许俊杰说，贸工部最新数据意味即将在10月26日出炉的9月份制造业产值的萎缩情况改进，低于8月份的12.1％同比跌幅。尽管如此，他强调，制造业活动需要更加实质和持续的改善，才能断定电子和贸易下行周期已触底。