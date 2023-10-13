我国经济第三季扩张0.7% 金管局维持新元升值步伐

随着本地制造业萎缩情况改善，我国经济增长速度稍微加快，扩张幅度从第二季的0.5%，升至第三季的0.7%，表现超出市场预期。

虽然我国经济增长明年有望逐步改善，但全球经济前景仍然不明朗，国内经济复苏可能比预期疲弱，新加坡金融管理局如所预料星期五（10月13日）继续按兵不动，维持新元现有升值步伐。

贸工部和金管局星期五分别发布第三季经济初步预估及半年一度的货币政策声明。

贸工部数据显示，我国第三季经济较去年同期增长0.7％。经季节性调整后，第三季经济环比扩张1.0%，增幅大于上一季0.1%。这都优于经济师中位数预测的同比增幅0.4％，环比增幅0.6%。

制造业情况有所改善，萎缩幅度从第二季7.7%收窄至第三季的5.0%。

建筑业和服务业持续扩张，第三季各增6.0%和1.9%，但增速放缓，低于上一季增幅7.7%和2.8%。

金管局在政策声明中指出，全球经济活动有所放缓，反映欧元区和中国增长疲弱，即使美国经济迄今为止一直保持坚韧。短期内，由于利率上升，全球终端需求预计将疲软。

尽管如此，与今年较早时候相比，金融脆弱引发的全球经济急剧下滑的风险已减弱。虽然复苏的时间和程度存在很大不确定性，但随着通胀持续缓解和电子产品周期适度回弹，新加坡主要贸易伙伴的增长应该在明年晚些时候会逐步回升。

金管局：今年经济增长料在0.5%至1.5%低端

相对于外部前景，新加坡经济前景近期黯淡，会在2024下半年逐步改善。金管局预测，今年经济增长将在0.5%至1.5%预测范围较低水平，明年经济增长料接近潜在增长率，产出缺口将略微处于负值。

虽然新加坡经济增长预计明年逐步改善，但全球经济前景仍然不明朗，国内经济复苏可能比预期疲弱。我国核心通货膨胀率已放缓，估计明年将全面走低。

“基于此，新元名义有效汇率（S$NEER）的政策区间，目前的升值路径足够紧缩。持续升值对于抑制输入型通胀和国内成本压力是必要的，从而确保中期价格稳定。”

金管局进而宣布，新元名义有效汇率可波动范围的宽度和中间轴保持不变。由于通胀和经济增长都存在不确定性，当局将密切关注全球和国内经济发展。

为缓和价格上涨势头，金管局从2021年10月至2022年10月，一连五次收紧货币政策。今年4月金管局选择按兵不动，没有加快新元升值步伐。

经济师认为，金管局如预料按兵不动，强化他们先前看法，即2021年10月启动的货币政策紧缩周期已经结束。

新加坡兴业银行代首席经济师颜圣充说，金管局最新举措显示当局认为没有调整货币政策的动力。除非全球经济基本面突然出现不可预见的恶化或通胀加剧，他预期金管局明年1月会继续按兵不动。

金管局星期五也宣布，明年起货币政策声明从半年一次改为按季度发布，下一次发布是1月底。

经济师看好我国明年经济加速扩张多达3%

展望我国今明年经济前景，经济师看好明年经济加速扩张。颜圣充维持原先预测，我国经济今年增长1.5%，倾向于下行风险，明年扩张3%。

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣也维持原先预测，我国经济今明年将各增长0.8%和2.2%。

他们认为，新加坡电子业周期正出现一些复苏势头，巩固经济正恢复适度增长的观点。制造业和贸易复苏、美国联邦储备局明年下半年降息使国内利率趋缓，再加上旅游业重启顺风及建筑业复苏，将支撑明年经济增长。