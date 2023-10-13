金管局将每季检讨货币政策 经济师：可更灵活 市场更清楚走向

从明年起，新加坡金融管理局货币政策声明从半年一次改为按季度发布。经济师认为，这能提高政策灵活度，市场也更了解当局对经济和货币政策的评估。

金管局在星期五（10月13日）发布的货币政策声明中指出，当局在制定政策时继续坚持以中期为考量，以确保我国的通货膨胀低且稳定。金管局将于2024年1月底，发布下一份货币政策声明。

华侨银行首席经济师林秀心指出，过去特别是在发生经济危机期间，已有不少关于半年一次发布货币政策声明是否足够灵活的辩论。

2021年10月至2022年10月，金管局一连五次收紧货币政策，其中两次是在例行会议以外采取行动。

林秀心说：“这可能反映了全球经济和地缘政治局势变化多端。此外，市场也面对一些特殊风险，如最近的以色列—哈马斯冲突，这对能源市场有潜在影响。”

频繁的政策检讨未必更好，但林秀心认为，这有助于市场更了解金管局对经济和货币政策的评估，也能提高政策的灵活度。

参考区域市场，有些央行是每月召开一次政策会议（例如印度和菲律宾）、每年六次（如泰国和马来西亚）、每年八次（例如韩国），也有的是每季度一次，例如中国人民银行。

金管局估计明年核心通胀平均为2.5%至3.5%

金管局更改发布频率令人意外，但在最新的政策声明中，当局一如市场所料，维持了新元现有的升值步伐。金管局也预测，2024年的核心通胀率整体将放缓。

“虽然原油价格在最近几个月上涨，但全球大多数食品、中间商品和终端产品的价格，应该会因为供应改善而放缓。”

金管局估计，我国明年核心通胀率平均为2.5%至3.5%，整体通胀率为3%至4%。如果不包括1月份上调消费税的影响，全年核心通胀估计为1.5%至2.5%，整体通胀为2.5%至3.5%。

今年全年核心通胀估计与去年一样，维持在4%，整体通胀从去年的6.1%放缓到5%左右。

金管局也指出，我国通胀同时面对上行和下行风险。全球粮食和能源价格或国内劳动成本若在预料之外上涨，可能会带来额外通胀压力。然而，如果全球经济衰退超出预期，则可能促使成本和价格压力全面缓和。

分析：通胀未克 金管局明年1月或依旧按兵不动

宏观经济环境更加动荡，三菱日联银行（MUFG Bank）资深货币分析师温镇全认为，金管局会希望保留更多政策选项。“尽管越来越多分析师预期金管局接下来将转向鸽派，但我们不这么认为。新加坡对抗通胀的战役尚未取得胜利。”

温镇全指出，拥车证价格上涨、水费、地铁与巴士车资，以及消费税上调等，都造成通胀很难快速放缓。

巴克莱（Barclays）高级区域经济师陈光陞同样预测，金管局明年1月依旧按兵不动。“我们认为，在未来六个月内，金管局将不愿在物价水平偏高，且消费税将再次上调的情况下放宽政策。”