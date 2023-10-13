美国通胀比预期强劲 亚太股市全面退低

美国通货膨胀比预期强劲，导致星期五（10月13日）的亚太股市，跟随华尔街隔夜股市全面下跌。新加坡海峡时报指数闭市下跌32.90点或1.02％，收报3185.79点。

香港股市星期五重挫2.33%，为亚太股市中跌幅最大。首尔下滑0.95%，深圳和上海分别下跌0.79%和0.64%，悉尼和东京分别滑落0.60%和0.55%，台湾则退低0.26%。

美国9月份的消费者价格指数（CPI）因为租金成本上扬和能源价格上涨而攀高，导致市场的论调又重回到利率将维持高位更长时间上。与此同时，中国经济持续出现通缩压力，也给市场带来负面影响，不过，中国9月份的出口和进口数据萎缩幅度，连续两个月收窄则为市场带来些许安慰。

辉立证券资深股票经纪李俊升接受《联合早报》访问时说，投资者必须接受市场波动是金融格局的一部份。如果以大环境来看，通胀已从去年5月的高峰回落。在最近的美国联邦储备局会议纪要中，一些官员也表示，目前5.25%的联邦基金利率水平，已经足够严格。

分析师：投资者应留意其他关键经济指标及美联储主席下周讲话

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员胡悠受访时说：“除了CPI，投资者也应该留意其他关键经济指标，包括美国的零售销售和初次领取失业救济数据，以及美联储主席下周的讲话。这些指标会对市场动向有集体效应。”

她认为，要驾驭美国经济的起伏对投资者来说是一项挑战，但可以让投资者做出更明智的投资决定，而不是纯粹随波逐流。

本地股市全天交易量8亿4845万股，交易额7亿7793万元，上升股234只， 下跌股339只。

30只海指成份股中，26只下跌， 一只上升，三只持平。

跌幅最大的是香港置地（Hongkong Land），下跌3.12%至3.42美元；星狮物流工业信托（Frasers L&C Trust）和丰益国际（Wilmar International），分别滑落2.73%和2.72%，前者收于1.07元，后者收报3.58元。

一枝独秀收升的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），闭市上扬2.52%至1.63元。

个股消息方面，停牌中的新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）披露，董事会计划重新分配还未动用的首次公开售股所筹集的资金。公司将动用38万1000元来添购制造设备和机械，以及24万5000元用于装修新购入的房地产和其他资本开支。

吉宝集团（Keppel Corp）中午宣布，旗下开放式基础设施基金，吉宝核心基础设施基金（Keppel Core Infrastructure Fund，简称KCIF）成功完成首次集资，初始资本和共同投资承诺达5亿7500万美元（约7亿8642万新元）。KCIF将聚焦亚太区发达市场中高防御性和关键基础建设资产，以获得长期平稳和可预见的现金流。吉宝集团股价闭市下跌1.48%至6.66元。

新加坡交易所（SGX）中午发布9月份市场数据报告。由于利差扩大，加上油价上升推动外汇和商品衍生产品交易量。衍生产品9月的每日平均交易量，同比和环比都增长3%，达110万宗。今年7月至9月，衍生产品的总交易量同比增长4%至6560万张合同，证券、钱币和商品衍生产品的每张合约平均收费是1.53元。

商品衍生产品的交易量在9月增长77%至540万张合同，创下新高。7月至9月间的总交易量同比则增长47%，达到1470万张合同。

外汇期货的交易量在9月同比增长20%至410万张合同。7月至9月三个月的总交易量则增长36%至1170万张合同。新交所的股价闭市退低0.71%至9.77元。