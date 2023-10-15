长期投资成功关键 消除情绪和心理偏见

今年股市的积极回弹令许多投资者感到惊讶。尽管一再预计将下跌，股市上涨趋势很可能会持续下去。对于那些在场外等待回调以便入市的投资者来说，当市场行情逐渐上涨，由于感觉到已有所损失，迈出投资的第一步将变得更加艰难。

假设一名投资者希望在市场上投资1000元，但最终没有进行投资。当市场上涨15%时，他若早前投资，可获得150元的潜在收益。而这很有可能为他带来额外的投资压力。

当然，相反的情况也可能发生。市场可能下跌，如果不采取任何行动，他仍将拥有1000元的原始资本。

尽管如此，这名投资者仍然会感觉自己已经失去了150元。这就是是所谓的“感知损失”（Perceived loss）。当投资者具有这种心理偏见时，他不会因为市场正在上涨而投资这1000元，反而是试图通过市场的回调来“赚回”这150元，然后再等到股市下跌时才趁机重返市场。

假设市场随后从原来的15%上涨至20%——那么投资者的感知损失将从150元扩大到200元，从而使继续投资变得更加艰难。

损失厌恶（Loss aversion）也是一个在投资决策常见的心理偏见，在这种情况下，同量的损失带来的负效用为同量收益的正效用的两倍。例如，失去1000元的痛苦往往大于在投资中获得1000元回报的喜悦。

害怕市场突然下跌 产生损失厌恶心理

在股市中，投资者的担忧主要表现在两方面：一则害怕市场突然下跌而造成损失。这些投资者具有损失厌恶心理，担心现在投资的话，市场有反转下跌的风险，自己会亏损，倾向于过早卖出盈利股票而长期持有亏损股票。

这种心理因素也导致处置效应（Disposition effect）发挥作用。这是指投资者在亏损时偏好风险，不愿意出售亏损基金以止损；在盈利时却变得厌恶风险，急忙卖掉手中的基金。

二则害怕踏空。当市场行情好转，股票大幅上涨时，若投资者没有提前买入，便会觉得他们已经错失买入的良机而处于一种亏损状态。通常情况下，投资者不愿意立即买入实现他们的亏损，只能等到股市下跌再以更低价买入。

这就引出了一个问题——市场会继续上涨吗？尽管在这领域工作了近30年，我依然观察到许多投资者在预测市场未来趋势时还是不负责任地随便预测涨跌，令人困惑。

从金融市场的发展历程来看，股市上涨的频率和持续时间往往比预期的要长，而下跌的次数比预期的要少。在多数情况下，衰退时期在投资者最消极的时候就结束了。

近年来，金融市场的确出现了一些在历史上极其罕见的事件。回顾历史，股票和债券同时下跌的年份屈指可数。但在2022年，全球股市和债市罕见同时遭到抛售，结果两者的年收益率跌至负值。

其次，债券市场连续两年出现负回报率的情况也很少见。

根据彭博全球整合指数（Bloomberg Global Aggregate Index），债市连续两年出现负回报率的情况只发生在2021年和2022年。论概率而言，债市今年收益回升的大概率较高。然而2023年迄今为止，投资者在债市上的投资回报率一直处于负数，美国债市似乎极有可能在2023年出现连续第三年的负回报。

一般而言，熊市通常会在经济衰退期间发生。在股市偏低的同年出现股市从之前的峰值下跌超过20%是罕见的现象。

但在过去五年里，其中三年的股票市场跌幅超过20%。2018年，全球市场因美联储启动加息周期而大幅度下跌约20%，直到2019年加息结束后才强势反弹。2020年，受疫情的影响，全球市场在短短一个多月内急剧下跌30%以上，但随后迅速反弹并创下新高。2022年，通货膨胀率处于失控状态导致利率飙升，股市再次经历回撤，全年下跌了超过20%，但在2023年实现了大反弹。

历史证明了我们不可能准确无误的预测短期市场的走向，所以任何预测行为都是徒劳的。纵观上述例子，当股价在出现急速下跌行情后，确实有可能会出现反弹，投资者应该抓紧时机买进。

市场的影响整体来说是偏正面的，这意味着随着时间的推移，市场的趋势会逐渐转向较高的价格并创下新高。

这不是一场平局或零和博弈（Zero-sum game)；市场就像生活中的许多事物一样，是一场无限和游戏（Infinite-sum game)，坚持策略才是关键。就算我们了解历史的发展历程和概率，我们的情绪和心理偏见也会阻止我们做出正确的决定。所以，制定定期储蓄和投资计划至关重要，它能帮助消除我们在决策过程中的情绪，坚持原本的计划，而是长期投资能够取得成功的主要因素。

无论市场趋势如何，只要坚持计划，市场将产生长期回报。消除情绪和心理偏见将是长期投资成功的重要基石。

（作者李真是Endowus董事长兼首席投资总监）