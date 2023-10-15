分析师：市场不景气料持续到年底 投资者须谨慎防守

一系列不利因素导致新加坡海峡时报指数上周表现疲弱。受访分析师认为，不景情况或持续到今年底，建议投资者持谨慎乐观态度。

海指上星期五（10月13日）闭市收报3185.79点，全周上涨11.40点或0.36％。

辉立证券理财顾问李学聪接受《联合早报》访问时说，海指上周从3160点开始爬升，一度达到3229点高位，但受到9月美国CPI同比上涨3.7％，高于市场预期的影响，股市动荡导致海指上周五滑落至3190点，以3185.79点作收。

“居高不下的美国通胀料导致美联储持续保持高利率，使10年期国债收益率走高，让全球股市承压。”

辉立nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，以色列和哈马斯的冲突导致地缘政治紧张局势升温，这个危机是否进一步升级是投资者关注的大事件。战争预计推高通胀，全球有可能陷入通胀飙升的恶性循环，而美联储仍坚决把通胀降至2％。

“在这样的情况下，投资者预计对风险资产保持观望，而更多资金可能流入黄金和债券等安全资产。”

展望本周，萨赫德瓦说，除了中国，全球通胀的放缓不如预期，美联储在11月会议暂停升息的可能性，与加息25个基点一样大。更高的收益率料抑制海指的上行空间，这个因素对美元走势的影响，也会给亚洲股市带来压力。

美国经济与以哈冲突是近期焦点

由于美联储近期预计不会降息，即将公布的美国经济数据和以哈冲突的演变料成为亚洲股市的焦点。

从技术层面看，萨赫德瓦认为，海指在3145点至3150点获得强劲支撑，有望上升至3230点的阻力点，建议投资者对海指的波动持谨慎乐观态度。

李学聪预计，市场不景气状况将持续到今年底，投资者应采取防守策略，料美联储开始降息时才会迎来股市的一波涨幅。

个股消息方面，马来西亚办公室家具厂商伟城控股（Versalink）发布截至8月底的上半财年业绩显示，公司亏损179万令吉（约52万新元）。上半财年每股亏损1.33仙，去年同期每股盈利为1.45仙；公司营收为1955万令吉，同比下跌18.6％。

停牌中的森跃控股（Sen Yue Holdings）发布截至6月底的第三季业绩显示，集团亏损近496万元；每股亏损0.17分，去年同期每股盈利为0.22分。集团第三季营收近1259万元，同比下跌5％。