工业转型亚太区博览会登场 1万8000名制造商齐聚本地

亚洲制造业年度“武林大会”——工业转型亚太区博览会（Industrial Transformation Asia-Pacific，简称ITAP）本周在我国举行，料吸引70多个国家的1万8000多人参与。

今年迈入第六届ITAP博览会将着重于制造业的三大支柱——可持续性、供应链韧性，以及优化制造效率。共有30多家新加坡制造商参与和亮相。多家参展的新加坡厂商告诉《联合早报》，他们期待与其他地区的制造商切磋与合作。

精密机电制造商Akribis Systems是今年第三次参展的新加坡公司。公司销售助理副总裁陈健辉说，今年将在展览会中展示电机、平台和控制器等产品。公司生产的电机如今运用在多个行业中，包括可再生能源、半导体、通信、生物医学等。

与新科研合作试验成果 高速3D显微方案亮相

往年每届都有参与活动的工业视觉系统供应商今明视觉（JM Vistec）今年将展示一项与新加坡科技研究局（A*STAR）合作的试验成果。公司产品包括工业相机、照明设备、图像处理软件等，可运用在品管检验或装配等生产环节。

公司执行董事吴友仁指出，ITAP博览会是个很好的平台，可引起市场对瞬息万变的制造业的兴趣，而博览会中的未来体验总监（CXO）峰会可让跨领域的高级企业领导层进行交流。

今明视觉执行董事吴友仁介绍说，公司将在今年的ITAP博览会展示一项与新加坡科技研究局合作的试验成果，一款可运用在半导体领域的高速3D显微解决方案。（林明顺摄）

1995年在新加坡成立的半导体制造公司Analog Devices（ADI）今年首次参加ITAP博览会，公司亚太区总裁范建人很期待与其他志同道合、致力于推动区域创新的机构见面交流。

ADI将展示电池管理和储能系统等能源方案，以及电力和水质的监测系统。公司也会展示一款名为OtoSense的智能电机传感器，可用于检测设备中的异常和缺陷，让企业预测维修周期。

区域总部设于新加坡的德国公司西门子（Siemens）是ITAP的创始伙伴之一，除2022年之外，公司自2018年起每年都参与活动。西门子数字化工业集团总经理钟丽娟说，公司将展示开放式数码业务平台Siemens Xcelerator。这个平台可帮助大小企业成为数码企业，助它们实现更高效率，并且减少碳排放。

企发局：我国制造商调整市场拓展战略 推进国际化计划

新加坡企业发展局先进制造署长何声婷说，多年来，新加坡制造商不断投资于数码化和自动化等技能，强化竞争优势。虽然制造领域面对宏观经济挑战，新加坡制造商巧妙地调整市场拓展战略，继续推进国际化计划。

何声婷指出，ITAP博览会为世界各地企业提供重要的平台，让它们交流，以及在国际关系不明朗的情况下，依然能找到合作和发展的机会。博览会将从本周三（10月18日）起，在新加坡博览中心举行三天。