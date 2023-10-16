马里士他两毗邻私宅一同推出集售

马里士他附近文德路（Boon Teck Road）两个毗邻的永久地契私宅项目“绿苑”（Summer Green）和Kingsley Mansion一同公开招标集体出售，要价分别为5300万元和5200万元。

根据负责销售的房地产咨询公司世邦魏理仕（CBRE）星期一（10月16日）发布的文告，绿苑位于文德路11号，楼高13层，共有24个单位，占地面积约为1万4646平方英尺。位于文德路27号的Kingsley Mansion则楼高10层，共18个单位，占地面积约为1万4350平方英尺。

两个项目合并后，可构成一个长约60公尺、宽约45公尺的地段。根据2019年发展总蓝图，这幅合并后的地段可重新发展多达75个单位，每个单位约100平方公尺。

若计入阳台的额外总楼面面积和大约445万元土地增值费（Land Betterment Charge），合并后的地价相当于容积率每平方英尺1260元。

此前，两个项目已各自推出过集售计划。其中，绿苑曾在2018年推出，要价4850万元；而Kingsley Mansion则是在今年7月，要价与这次一致。

世邦魏理仕资本市场主管郑兆能说，这次将两个项目一同集售，将给重建带来更大灵活性，让发展商可设计出空间使用效率更高、设施更完善的新高楼层项目。

他还说，尽管政府推出降温措施，本地私宅需求仍在，而马里士他地区近年也没有新私宅项目推出。

两个项目的招标活动将在11月22日下午3时截止。