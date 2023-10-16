旅游业复苏近月放缓 我国复苏情况优于亚细安

由于中国游客出境复苏恢复缓慢，抵境亚细安的游客人数只恢复到疫前的四分之三。不过，新加坡的情况相对较好，抵境游客人数已恢复到疫前的近80%。

美国银行证券（Bank of America Securities）研究团队分析数据发现，明年第一季预计来新加坡游玩的中国游客人数会进一步上升到疫前的80%以上水平，是区域表现最好的。

不过，新加坡和亚细安的旅游业要恢复到疫前水平，还需一段时间，预计不会在明年第一季达成。

去年，多数地区疫情限制解除，亚细安的入境游客迅速复苏。美国银行证券数据显示，和疫前相比，亚细安的入境游客人数在去年12月恢复到2019年水平的50%，今年5月进一步上升到70%。但今年6月以来，亚细安的入境游客就一直维持在疫前水平的72%至74%。

最近几个月，印度尼西亚、新加坡和越南的入境游客人数已恢复到疫前水平的75%至80%，泰国仍略低于75%，马来西亚高于70%，菲律宾则处于60%至65%。

区域旅游业复苏放慢节奏中国是主因

美国银行证券研究团队接受《联合早报》访问时说：“区域旅游业复苏放慢节奏，中国是其中一个原因，因为出境的机位仍低于疫情前。”

中国游客的复苏速度，是决定亚细安旅游业复苏的关键。在疫前，中国是区域重要的游客来源地。数据显示，上述六个亚细安国家2019年的中国游客所占比率介于12%至32%。

在印尼、泰国和越南，近几个月中国游客目前接近疫前水平的近40%，菲律宾还不到20%。新加坡的比率则超过了50%，7月和8月平均为57%。

来自其他发达经济体和亚细安境内的游客则复苏强劲，都已经超过2019年水平的80%。

美国银行证券研究团队预计，接下来抵境新加坡的中国游客会继续复苏，从今年第三季的77%上升到第四季的超过80%。此外，抵境马来西亚的中国游客也有望在第四季上升到80%以上，远高于第三季的58%。

黄金周出行数据不及预期 或意味本地旅游业复苏缓慢

不久前的中国黄金周假期数据显示，八天内共有8亿2600万游客人次，低于官方原先预计的8亿9600万人次，消费也比预估来得低。FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊受访时指出：“虽然出行数据比疫前高，不过考虑到积压的旅行需求，这不算是强劲的复苏迹象。”

在疫前，中国是新加坡的最大游客来源地（占近19%），也是带动新加坡旅游收入的最大市场，这意味本地旅游业的复苏仍缓慢。陈秋伊对中国经济展望不乐观，因为在目前房地产市场低迷的背景下，中国消费者信心普遍不振，因此预计游客复苏速度缓慢。

同时，利率和通胀高企，再加上人民币兑新元走软，中国游客的购买力也会相对下滑。

华侨投资研究公司投资分析师初朋指出，尽管如此，中国的旅游消费加快复苏，人均消费提高到912元人民币（约170新元），可能是由于更多人选择长途旅行、以及消费者愿意在体验上消费。

她观察到，随着旅行团恢复，中国的出境游势头强劲，但需求或受到航班量、签证发放和人民币贬值的影响。

黄金周期间，跨境总客流量为1180万人次，占2019年的85%，低于此前90%的初步预期水平。

初朋说，黄金周过后休闲旅游势头可能放缓，直到明年农历新年假期，投资者的关注点可能会转移到商务旅行的复苏。 中国游客的回归是新加坡旅游业复苏的关键，她预计这将惠及航空、住宿、博彩、零售、房地产和酒店等多个行业。