每股0.25元 Sheffield Green凯利板上市集资600万元

为可再生能源领域提供人力资源的本地企业Sheffield Green正式向新加坡交易所注册招股书，在凯利板上市。

公司以每股0.25元发行2400万股，其中2040万股为配售股，360万股供公众认购，预计筹集600万元，扣除上市成本后的净款约380万元。

根据每股0.25元发行价，若所有股份被成功认购，Sheffield Green上市时的市值为4660万元。

Sheffield Green是Sheffield Energy的衍生公司（spin-off），后者为石油和天然气领域提供人力资源。2021年底，Sheffield Energy决定为可再生能源业务打造全新品牌，即Sheffield Green。

Sheffield Green主席、首席执行官兼执行董事纪武才接受《联合早报》访问时说，公司在2015年决定进入可再生能源领域时，想专注于海上风电。公司总部位于新加坡，却没有在我国开展实际业务，主要是因为新加坡没有海上风电领域。公司目前在台湾和日本有实际业务。

纪武才表示，上市有助公司进驻更大的市场，由于公司与欧洲和世界各地很多大型发展商合作，成功上市能促进这方面的合作。

Sheffield Green通过首次公开售股筹得的款项将主要用于三方面。首先，公司将继续扩大现有业务规模，设立更多海外办事处。例如，公司即将于波兰开设办事处，把握波罗的海（Baltic Sea）地区的增长。

公司也会增加产品线，与现有业务互补，其中一方面是培训。纪武才说，很多国家在开发海上风电，预计会出现人才短缺，Sheffield Green预计明年在台湾设立培训中心，培训当地人才，壮大人才库。剩余的款项则作为营运资金。

问及为何选择在这个时候在凯利板上市，纪武才表示，虽然可再生能源市场近期波动大，但许多国家依然继续发展海上风电业务，致力于实现净零排放。公司看好这个行业的长期发展，因此决定寻求上市。

公司去年的全年营收为770万美元（约1055万新元），截至今年3月31日的首9个月营收达1900万美元，同比增长304%。

此次的配售活动将在10月26日中午12时截止，公司股票预计在10月30日开始交易。