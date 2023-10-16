15年来首次下滑 本地企业债券规模去年减2%至5120亿元

在利率上涨的背景下，本地企业债券市场规模去年下滑2%至5120亿元，这是自2008年以来首次出现下滑。

新加坡金融管理局星期一（10月16日）发布了2022年新加坡企业债券发展报告。去年发行的新元以及外币新债券减少18%至1900亿元。

金管局在报告中指出，这和全球整体债券市场的趋势一致。

全球债券发行额下滑，其中亚洲（不包括日本）的G3债券（美元、欧元和日元）发行额去年大跌50%至1920亿美元（2630亿新元）。

金管局说：“发行机构和投资者继续密切关注利率走向，利率上涨的环境中，企业减少融资，或选择较短期的融资。”

根据金管局历年发布的报告，上一次本地债券市场规模萎缩是在2008年全球金融危机爆发期间，当时本地债券市场下滑1.8%至1680亿元。本地债券市场规模指的是由本地金融机构安排促成发行、并且还未偿还的债券总额。

自去年3月开始，美国联邦储备局积极加息，在2022年共加息七次，幅度高达425个基点。

本地市场依然以美元债券为主

金管局报告显示，本地债券市场依然以美元债券为主，占了73.4%，其次是新元（15.3%）和欧元（2.6%）。

去年金融机构是发债的主要领域，银行纷纷融资来加强资本情况，应对美国联邦储备局的不断加息。

另一方面，非金融机构的企业去年发债减半，资产负债表强劲的企业削减融资。

公共领域绿色债券发行额增加2.5倍

去年发行的新元债券，44.3%由金融机构发行，政府法定机构占了28.1%。

报告指出，政府法定机构的发债保持强劲，如建屋发展局（HDB）、国家环境局（NEA）和公用事业局（PUB）共发行了82亿元的债券，其中一半是绿色债券。和2021年相比，公共领域的绿色债券发行额增加2.5倍。

外币债券发行方面，金融机构是主要发行机构，占了去年发行总额的83.9%，比前一年增加了19个百分点。同时企业发债占比下跌14.1个百分点至10.8%。

在融资成本可能短期内进一步上升的期望下，金融机构继续通过本地的多元货币债券市场融资，例如美元、澳元、离岸人民币、港元和欧元。

整体而言，去年的绿色、社会、可持续发展、可持续挂钩和转型债券的发行额减少30%至101亿元，但仍然高于2019年和2020年的总和。金管局说，在具挑战市场环境中，这显示上述债券正逐渐成为主流。

金管局指出，公共领域绿色债券发行是新加坡可持续发展战略的重要部分，是建立在金管局把新加坡发展为绿色融资枢纽的基础上，这推动了本地的高质量绿色债券市场，为企业绿色债券市场提供了参照的标杆，加深市场流动性，吸引发行机构、资金和投资者。

新加坡政府去年首次发行50年政府绿色债券，融资24亿元。

展望未来，金管局说，全球金融环境会保持紧缩，利率预计在更长时期保持在高水平。亚洲债券市场受到两大因素推动。一方面随着利率环境稳定下来，企业有再融资需求，另一方面亚洲向净零排放转型，企业中期内也有融资需求。