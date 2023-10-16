我国保险业总保费收入 五年内料破55亿美元

一份报告显示，新加坡保险业的总保费收入（Gross Written Premium）将从今年的40亿2000万美元（约55亿新元），在2028年增至55亿美元，年均复合增长率达5.8%。

英国数据分析公司全球数据（GlobalData）日前公布的保险业报告显示，在本地基础设施项目投资增加和人们对健康保险需求上升的推动下，预计今明两年的总保费收入将分别增长6.9%和5.6%。

不过，GlobalData保险分析师乔汉（Swetansha Chauhan）指出，与前两年相比，受通货膨胀和地缘政治影响，本地今年保险业务的增长会有所放缓。

报告预计，个人意外和健康（Personal Accident and Health）保险在今年仍将占比最高，达23.9%。它在去年超过此前保持10年领先的汽车保险，增长了32.6%。除了人们对健康保险的需求增加外，通胀导致医疗费用上升以及世界各地放松了旅行限制都是让保费上涨的重要原因。

乔汉说：“最近新加坡监管部门的新政策，也有助于个人意外和健康保险的增长。人力部自今年7月起，强制要求雇主为所有外籍员工购买健康保险。为此，政府提供了各种补贴，帮助雇主共同完成这项举措。预计至2028年，这项保险业务的年均复合增长率将达到6.6%。”

财产保险在今年保费中排第二

在防火保险的带动下，财产保险在今年的保费中排第二，占比达19.1%。当买家从建屋发展局购房及获得住房贷款时，必须购买火险。此外，财产保险的增长也受益于本地建筑业和大型基础设施项目投资的增长。根据建设局（BCA）的数据，今年建筑业将获得高达320亿元的合同。预计至2028年，财产保险财的年均复合增长率将达6.2%。

排在第三位的是汽车保险，占总保费的18.4%。根据路交局数据，汽车销量大幅下降，导致汽车保险在去年下降了7.9%。自去年3月，购买豪华汽车附加注册费从汽车市值的220%提高到320%，影响了汽车销售。

乔汉指出，全球供应链中断和拥车证上涨也是车价上涨的原因。

除了上述保险外，其他类保险占今年保费的38.6%，其中包括责任险、金融险、运输险和各类杂险。

乔汉说，新加坡去年的保险渗透率为0.8%，低于日本（1.8%）、韩国（1.5%）和中国（1.2%）等其他亚太地区，这表明本地保险业务仍有增长潜力。健康保险和火险需求增加，以及通胀导致保费上涨，将支持本地未来五年保费的增长。