吉宝数据中心信托第三季每单位派息2.492分

吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）第三季每单位派息同比微跌3.6％至2.492分，主要因为融资成本增加以及外汇对冲的不利影响。

吉宝数据中心信托星期一（10月16日）闭市后发布的业务报告显示，第三季总营收同比微增0.5％至7068万元，净房地产收入增0.8％至6459万元，可派发收入跌6.5％至4388万元。

第三季总营收和净房地产收入同比皆增加，这是因为来自收购资产的贡献以及收入的上调和逐步增加，但部分被融资成本的增加，以及一些新加坡资产的开销增加导致的贡献减少所抵消。

第三季可派发收入和每单位派息的下跌，主要是因为融资成本增加以及外汇对冲的不利影响，而这些不利影响部分被较高的金融收入和税额节省所抵消。

今年首九个月信托总营收同比增2.6％

2023年首九个月，信托总营收同比增2.6％至2亿1114万元，净房地产收入增2.5％至1亿9194万元，可派发收入跌2.1％至1亿3520万元，每单位派息跌1.2％至7.543分。

截至9月底，信托资产组合租用率达98.3％，负债率37.2％，第三季债务平均成本为3.5％，每股净资产值1.36元。

信托指出，72％债务锁定固定利率。假设在第三季利率增加100个基点（1个百分点），该季每单位派息将减少约2.4％。信托15亿元债务的34.4％为新元，其余主要为欧元、英镑和人民币。信托采用自然对冲，以相应货币进行借贷和投资。

信托目前管理着37亿元资产，在九个国家有23个数据中心。按资产价值，这些数据中心54.7％在新加坡，29.1％在欧洲，其余主要在澳大利亚、中国。另外，吉宝集团目前发展和管理的数据中心，资产总值超过20亿元，这些是潜在可供信托收购的资产。

吉宝数据中心信托星期一股价跌0.99％，闭市报2.01元。