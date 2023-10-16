市场情绪低落缺新盘推动 9月私宅销量环比跌44.9%

房地产市场情绪减弱和缺乏新项目推出，导致9月的新私宅销量环比下跌44.9%，只有217个单位卖出，为今年迄今最低纪录。

市区重建局星期一（10月16日）发布的最新预估数据显示，不包括执行共管公寓（EC）在内，发展商在9月共卖出217个单位，销量比去年同期减少78%。

9月共有68个新私宅单位推出，它们都是位于代表高档私宅的核心中央区（CCR）以及代表大众化私宅的中央区以外（OCR），分别有25和43个单位。至于代表中档私宅的其他中央区（RCR），则没有新单位推出。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣说，9月推出的新私宅单位数量是今年以来第二低，仅高于6月的31个单位。“不过，6月推出的新私宅单位虽是最少，当月仍售出278个单位，比9月售出的217个单位还多。这说明9月份的市场情绪较四个月前疲软。”

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭指出，今年4月的降温措施让市场冷却下来，导致买家情绪也跟着转淡。“虽然9月私宅销量下跌可能是因为缺乏新项目推出，但买家仍持着谨慎观望态度，权衡额外买方印花税（ABSD）调高、借贷成本增加、以及通货膨胀和经济不确定性等因素影响，甚至考虑位于优越地点的预购组屋选项。”

市建局数据显示，9月售出最多单位的是核心中央区，共售出76个单位；其他中央区和中央区以外分别售出71个和70个单位。

麦俊荣说，核心中央区在9月卖出了最多私宅单位，部分原因可能是一些高档私宅价格打折，吸引了不少买家。此外，外国买家购买单位比率也略有提高，从8月的2.6%升至6％。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德指出，外国人购买的私宅单位数量从8月的10个单位，稍微增至9月的13个。他认为，虽然外国人保持对新加坡楼市的信心，但不太可能回到降温措施前的水平。

他也说，由于9月有更多较高价的高档私宅单位售出，六成新私宅交易介于200万元至不超过500万元。其中最高额交易是Dalvey Haus的一个2164平方英尺单位，以700万元卖给一名外国人。

整体私宅需求因降温措施趋软

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清指出，本地买家在9月共买了170个新私宅单位，比8月减少了42.6%。

她说：“整体私宅需求因降温措施而趋软了，一些买家可能转向转售市场，因为新项目价格和转售价的差距仍然显著。”

ERA主要执行官林东荣说，第四季会有好几个可能推出的新项目位于较受欢迎地点，买家或许等待更多新项目开售后才做出选择。这些新项目包括裕廊东的J’den、伦多中路的Hillock Green和武吉知马的华登嘉苑（Watten House）等。

展望全年私宅销量，孙燕清预计，今年不包括EC的新私宅销量将介于6300至6800个单位，全年价格升幅则介于1%至3%。

李思德则认为，在高通胀和坚韧需求带动下，全年私宅销量将达6500至7500个，价格升幅可达5%。