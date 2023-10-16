以哈局势紧张持续 海指星期一跌0.69%

以哈冲突继续升级，引发市场对能源和食品、全球贸易和地缘政治关系的担忧。新加坡海峡时报指数星期一（10月16日）闭市跌21.90点或0.69%，收报3163.89点。

亚太股市集体下挫。东京股市跌幅最大，为2.03%；深圳、上海股市分别下跌1.11%和0.46%；香港、首尔股市分别下滑0.97%和0.81%；台湾股市下滑0.78%，悉尼股市下滑0.35%。

辉立证券研究分析师麦敏媚接受《联合早报》访问时表示，市场焦点仍在以哈局势上，人们担心，如果原油和天然气产量或运输受到限制，能源价格可能会上涨，从而引发通胀压力。

美国通胀数据高于预期 进一步打击市场情绪

此外，战争和政治动荡使投资者倾向于寻求更安全的资产，例如主权债券、黄金或大宗商品，而对股市不利。

资深股票经纪冯施均受访时也说，以哈之间紧张局势持续，使市场情绪保持谨慎。并且，上周发布的美国通胀数据高于预期，可能会促使美国联邦储备局在更长时间内将利率维持在高位，这进一步打击了市场情绪。

吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）星期一公布业绩，拉开了第三季度财报季的序幕。冯施均认为，企业财报将引起本周海指波动。

麦敏媚说：“吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）、吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）和吉宝企业（Keppel Corp）将在下来三天内发布业绩。我们认为这会为市场提供新加坡、澳大利亚和美国办公楼市场状况的信息。在年底暂停加息后，该行业可能会复苏。目前一些房地产投资信托基金的估值，可能已经反映了所有负面因素。”

新交所的数据显示，过去一周，华侨银行（OCBC）是机构投资者净买入金额最大的股票，为4560万元；机构投资者净卖出金额最大的股票是星展集团（DBS），为2936万元。

星期一本地股市全场成交量10亿股，总交易额7亿1307万元。上升股231只，下跌股340只。

海指成份股方面，五只上涨，五只持平，20只下滑。领跌的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和DFI零售集团（DFIRG），分别下滑3.07%和2.54%，收报1.58元和2.30美元。

涨幅最大的是皇胜酿酒（Emperador）和云顶新加坡（Genting Sing），分别上涨1.98%和0.60%，收报0.515元和0.845元。

个股消息方面，新航集团（SIA Group）9月份的载客量为290万人次，同比增加36.0％，反映航空旅行需求继续强劲。载客率同比增加0.7个百分点至87.7％；载货率同比增加0.7个百分点至57.1％。新航股价闭市跌1.71％，报6.33元。

吉宝企业（Keppel Corp）宣布，已经以5740万美元（约7560万新元）脱售缅甸仰光的一家五星级酒店——仰光赛多纳酒店（Sedona Hotel Yangon）。文告说，这次出售符合集团的资产变现计划，以释放价值，寻求新的投资机会。公司股价闭市跌1.35%至6.57元。

快捷达环球（Aztech Global）发布的2023年第三季业绩显示，第三季净利同比强劲增长48.6%至3090万元，每股盈利同比增长48.7%至4.00分。第三季营收为2亿8340万元，同比增长16.9%，主要受物联网设备和数据通信产品销售的推动。公司股价闭市跌1.16%至0.855元。

海庭（Seatrium）宣布，它与Aibel AS共同为德国电网运营商TenneT提供的高压直流海上平台DolWin epsilon成功启航，将在北海风电场德国部分的DolWin集群中发挥关键作用。公司股价闭市跌1.59%至0.124元。