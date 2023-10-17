徕卡耗资8200万元 本地兴建医疗制造研发设施

德国医疗仪器制造和研发公司徕卡显微系统（Leica Microsystems）投资6000万美元（约8200万新元），在新加坡兴建新一代医疗制造和研发设施。新设施于今年8月落成。

新加坡是徕卡显微系统医疗显微镜（surgical microscope）的唯一生产地，贡献公司全球总收入的40%。新一代设施通过物联网科技进行在线数据分析，提高了产品生产率和质量。新设施可将公司在全球的显微镜产量增加一倍。

刘燕玲：深厚技术人才储配 吸引跨国公司本地扩大业务

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期二（10月17日）出席设施剪彩仪式时致辞说，全球人口老龄化和亚洲日益增加的中产阶级使医疗保健需求不断上升。作为亚洲领先的生物医学科学中心，新加坡将与医疗科技公司一同把握这个机遇。目前，超过60家跨国医疗科技公司在本地设立总部以及制造和研发中心。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（右二）在新加坡徕卡显微系统董事总经理何祖强（右一）的陪同下，参观这个新设施的生产线。（何家俊摄）

刘燕玲还说，深厚的技术人才储配、强大的制造能力，以及充满活力的科研创新生态系统，是吸引像徕卡这样的跨国公司在本地不断扩大业务的主要原因。

政府几年前就开始为研究、创新与企业2025计划（RIE 2025）拨出250亿元资金，来加强科技基础建设、促进技术转化并增强企业创新能力，这相当于国内生产总值的1%。

刘燕玲说，徕卡与本地企业建立合作伙伴关系，不仅支持公司的生产制造，也有助于本地中小企业利用跨国公司的专业知识和网络，获得新机遇。

设施位于坐落于都干创新通道15号（15 Tukang Innovation Drive），占地1万7224平方公尺，已获得绿色建筑标志白金认证（Green Mark Platinum Certification）。（何家俊摄）

徕卡显微系统公司总裁林克（Annette Rinck）说，新设施采用创新数码解决方案，不仅有助于提高患者的治疗效果，还对整个医疗系统产生深远影响。公司还通过与大学、医院、卫生部和区域认证机构合作，推进临床研究和开发，为新加坡和全球的患者、医生和医疗保健系统做出应有贡献。