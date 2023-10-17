乌节林荫道地段供招标可兴建280单位 料五方竞标

政府推出可供应280个公寓单位的乌节林荫道地段供招标，发展商可建造附有地面层零售单位的私宅项目。

由于这是政府时隔五年推出的乌节区地段，分析师预测地段可吸引最多五方人马竞标，最高竞标价可能大约每平方英尺2200元。

根据市区重建局在星期二（10月17日）发表文告指出，这幅属于政府售地计划下半年正选名单的地段，面积为7031.5平方公尺（约7万5686平方英尺）；总楼面面积为2万4611平方公尺（约26万4910平方英尺）。

按新加坡高程基准计算（Singapore Height Datum，简称SHD），这幅99年地契地段的建筑最高可达164公尺。若每层楼高三公尺，最高可建54层楼。

橙易产业（OrangeTee & Tie）副首席执行长郭建廷说，这幅地段的总容积率为3.5，公寓的地面层可建造500平方公尺（约5382平方英尺）的商用面积。

他认为，这幅地段会受到许多发展商关注，因为地段不仅靠近乌节大道地铁站，区内过去五年并没有政府售地计划地段推出。

地段料发展高档私宅 买家或以本地居民为主

上一次推出的乌节区地段位于卡斯加登路，当时共吸引九方竞标。地段由SC环球（SC Global）、远东财团国际公司，以及香港新世界集团子公司的合资公司，以每平方英尺2377元的价格标得，后来发展成 Cuscaden Reserve私宅项目。

郭建廷说：“乌节林荫道地段料会吸引有意在这个黄金地区购地，又不愿通过集体出售方式购买地段的发展商。整体成本也容易掌握，因为这个项目仅有280个单位。”

这幅地段料会发展为高档私宅，ERA主要执行官林东荣说，买家可能以本地居民为主，因为外籍买家的额外买方印花税已翻倍至60%。“如果价格和单位面积符合本地买家要求，这个项目可能会很受欢迎。”

他还说，由于这幅地段面积和私宅项目规模较小，较容易发展。他预料会有五方人马竞标，竞标价介于5亿2000万元至5亿5000万元，每平方英尺容积率价格为2000元至2200元。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹指出，政府提高外籍买家的额外买方印花税后，高档私宅市场有所放缓，供应充足。她认为，这会影响乌节林荫道地段的竞标价。

“我们预计，这幅地段能吸引三到四方人马竞标，最高竞标价可能在4亿7680万元至5亿2980万元。若根据最高总楼面面积计算，容积率尺价介于1800元至2000元。”

招标活动会在明年2月1日中午截止。 同时截止的还有登加区田园弄（Plantation Close）的一幅EC地段。那幅地段会在11月推出市场。