吉宝REIT首九月可派发收入同比减1.1％

吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）今年首九个月的可派发收入同比减少1.1％至1亿6360万元，因为贷款成本、房地产税和公用事业成本增加的影响，部分的影响由较高的房地产收入、租金支持，以及1500万元的周年纪念派息抵消。

吉宝房地产信托星期二（10月17日）闭市后发布季度业务报告时透露以上信息。如果不包括1500万元的周年纪念派息，它今年首九个月的可派发收入同比减少10.1％至1亿4860万元。

信托到2026年将满20周年，它是在2022年10月宣布1亿元的周年庆派息，共将平均分五年派发。

租金收入和资产组合租用率增加 房地产收入增5％

信托今年首九个月的房地产收入同比增加5.0％至1亿7260万元，主要是租金收入和资产组合租用率增加。它今年首九个月资产组合的承诺租用率增至95.9％，高于上半年的94.9％。

若不包括于2023年4月3日实际竣工的Blue & William，信托投资组合的承诺租用率为97.9％，高于一个季度前的97.0％。

新加坡办公楼租赁的加权平均签约租金，从2023年上半年的每平方英尺约12.35元，增至今年首九个月的每平方英尺12.43元。

就明年到期债务 与各贷方的再融资讨论已启动

今年首九个月，因受到正面的租金调升和需求情况良好等因素支持，平均负债率是39.5％，整体利率是一年2.85％，76％的贷款是固定利率。

它指出，信托在2023年接下来几个月内无需进行重大再融资，2024年到期的大部分债务将在2024年第二季到期，为此，信托与各贷方的再融资讨论已经启动。

今年6月底时，信托的资产组合总值达91亿6770万元（比去年底微降0.1％），其中新加坡资产占79.0％或72亿3850万元（微增0.5%），澳大利亚资产占16.8％或15亿4250万元（下跌3.5％）。