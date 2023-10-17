我国9月非石油国内出口同比跌13.2％ 萎缩幅度缩小

我国9月份非石油国内出口连续第12个月萎缩，但萎缩幅度缩小，表现比市场预期好。经济师认为，非石油国内出口已经出现回稳迹象，接下来将逐步复苏。

新加坡企业发展局星期二（10月17日）发布的最新数据显示，9月份非石油国内出口同比下滑13.2％，较8月份同比萎缩22.5％，大有改善。

经过季节性调整，9月份非石油国内出口环比增长11.1％，扭转前一个月萎缩6.6％，电子和非电子产品的国内出口皆呈现增长。

最新非石油国内出口数据优于市场预期。根据彭博社调查，市场预测我国9月份非石油国内出口同比萎缩15％、环比增长3.3％。

电子和非电子产品出口萎缩幅度皆收窄

电子和非电子产品的非石油国内出口在9月份都下滑，但速度皆放缓。

电子产品出口在9月份同比下滑11.6％，前一个月萎缩21.1％。与去年同期相比，非电子产品出口减少了13.6％，前个月萎缩22.9％。

我国9月份对主要市场的出口整体下降，但是对中国、香港和美国的出口上升，其中对中国的非石油国内出口同比增长了26.2％，是近两年来最强劲的增长。

经济师：非石油国内出口见到初步回稳迹象

星展银行经济师蔡汉廷接受《联合早报》访问时指出，加上9月份的数据，我国第三季非石油国内出口同比下滑了18.8％，这是自2009年初以来，最疲弱的一个季度。

“面对不利的全球外部因素，第三季非石油国内出口表现疲软，但我们看到了初步回稳的迹象。”

9月份非石油国内出口出现环比增长，经过季节性调整，达到了145亿元的水平。蔡汉廷说，这是今年4月以来的最高水平。

而且，9月份电子产品出口下滑是2022年底以来最小幅萎缩。蔡汉廷预测，非石油国内出口将在年底和2024年初，逐步复苏。

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣更乐观预测，非石油国内出口在第四季就恢复增长。两人认为，最新的非石油国内出口数据以及台湾和韩国晶片出口改善，都一致指向电子业开始复苏。

蔡学敏和李顺荣也指出，我国9月份对中国出口预料之外强劲。“由于去年比较基础较低和工业库存逐渐减少，未来几个月可能还会进一步改善。”

华侨银行首席经济师林秀心则指出，今年首九个月的非石油国内出口同比萎缩了16.1％。

“9月份数据虽优于预期，但不会改变全年走势。即使今年接下来几个月的数据逐步改善，全年非石油国内出口估计仍将萎缩11％。”

林秀心也说，当前的经济和地缘政治局势依然脆弱。以色列和哈马斯冲突会否扩大到中东地区、这将对能源市场带来多大冲击，以及美国可能再收紧对中国出口人工智能晶片和晶片制造设备的措施，会否破坏缓和双边关系的努力，都值得密切留意。