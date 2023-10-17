首三季组屋提升者购私宅减三成

私宅价格攀升和额外买方印花税（ABSD）调高，导致今年首三个季度组屋提升者购买的私宅数量同比减少约三成。不过，跟10年前相比，组屋提升者所购买的较高价私宅比率大增近九成。

比10年前同期购买私宅单位跌五成

根据橙易产业（OrangeTee & Tie）星期二（10月17日）发布的报告，拥有组屋住址的买家今年首三个季度共买了3876个私宅单位，较去年同期的5616个单位下跌31％，也较10年前，即2013年同期的7766个单位下跌50.1%。

今年迄今由组屋提升者购买的私宅中，价格至少为200万元的单位有732个（不包括执行共管公寓），相对于2013年同期的393个单位多出86.3％。

一组屋升级者买下1350万元豪宅

报告也说，今年首三个季度，组屋提升者以300万元至不超过500万元的价格，购买了112个私宅单位。12个单位以500万元至不超过1000万元的价格成交，包括华利世家（Wallich Residence）、Ardmore II、康邻豪庭（Klimt Cairnhill）和19 Nassim等高档私宅项目。

其中，拥有组屋住址买家所购买的最昂贵私宅是今年4月卖出的瑞吉居（St Regis Residences）一个6060平方英尺公寓，它以1350万元成交，尺价约2228元。

首三季200万元以上私宅交易中 组屋提升者占18.9％

跟10年前相比，今年首三个季度的至少200万元私宅交易中，组屋提升者占总交易量的18.9％，高于2013年的5.1％。

橙易产业研究与咨询部副总裁孙燕清在报告中指出，组屋提升者购买的私宅数量减少，除了是因为房贷利率和私宅价格飙升外，也是因为ABSD调高。她说：“自ABSD调高后，购买私宅（不包括执行共管公寓EC）的组屋提升者减少了。房贷利率和私宅价格走高，更进一步抑制了组屋提升者的需求。”

她指出，目前利率持续走高的时间比市场之前预期的要长，意味屋主将面临生活成本增加和更高的每月还债额。

她说：“随着越来越多银行将其浮动房贷配套的利率上调至4％以上，潜在购房者的负担能力将进一步降低。因此，市场可能面临价格上涨的阻力。”

市区重建局本月初的预估数据显示，整体私宅价格在第三季环比上扬0.5％，扭转之前一季的0.2％跌幅。

不过，孙燕清指出，私宅价格涨幅已连续两个季度低于1％，第三季价格涨幅也低于过去三年的2.1％平均季度涨幅。今年首三季，私宅价格上涨3.6％，与去年同期的8.2％增幅和前年同期的5.3％增幅相比，涨幅减小。

专家：全年私宅价格料上扬4％至5.5％

根据橙易产业报告，在各类别私宅中，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）在第三季的价格涨幅最大，平均尺价环比上扬14.5％至1646元。其中，76.9％在第三季交易的OCR新单位交易尺价超过2000元，其余的OCR单位交易尺价介于1500至2000元。第三季没有OCR新单位的尺价低于1500元。

代表中档私宅的其他中央区（RCR）和代表高档私宅的核心中央区（CCR）类别的平均尺价，在第三季分别环比下跌1.5％和5.2％，报2173元和2424元。转售的高档CCR私宅平均尺价下跌4.7％，在第三季报2070元，与新的大众化私宅尺价2074元可说是处于同个价位。

谈到私宅下来走势，孙燕清说：“今年下半年私宅价格增长预料保持温和，使全年私宅价格上扬4％至5.5％。至于私宅交易量，不包括EC在内，全年交易量预计介于1万7000个至1万9000个单位，低于去年的2万1890个单位。”