不安情绪限制涨幅 周二本地股市微升7.94点

中东紧张局势持续之际，投资者选择关注企业业绩和美国经济，促使避险情绪有所缓和，星期二（10月17日）的亚太股市普遍收高。新加坡海峡时报指数闭市上升0.25%或7.94点，收报3171.83点。

亚太股市中，东京的升幅最显著，达1.20%；首尔和香港分别上涨0.98%和0.75%；悉尼和上海股市起0.41%和0.31%；深圳股市持平，台湾则下滑0.06％。

泰源（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说， 本地股市的不安情绪仍然存在，早盘开市时的价格比闭市高，可见它缺乏持续上升的力度。

她说：“银行股的升幅有限，加上美国股市期货并没有上升，促使投资者套利。”

分析：黄金价飙升仍未显著退低 市场关注中东局势变化

辉立证券理财顾问李学聪受访时说：“美国高通胀的影响仍在区域市场残留，加上以哈突然发生冲突，商品如黄金、石油和能源相关的领域价格飙升，热钱都流向较安全的资产，风险较大的股市因此停滞或下跌。”

王彬妮也指出，投资者上周为以哈局势在周末升级而做准备，促使黄金价格上周飙升超过100美元，虽然以哈局势没有恶化，但黄金价格并没有显著退低，这表示投资者仍然在观望中东局势的变化。

“投资者担心冲突升温导致油价飙升，进而把大家拉回到高通胀的旋涡中。”

本地股市全天有9亿5373万股转手，交易额达8亿1175万元，上升股287只，下跌股255只。

30只成份股16只股价上升，11只下跌，三只持平。

香港置地（Hongkong Land）起1.74%至3.50美元，涨幅最大，丰益国际（Wilmar International）起1.71%至3.57元，胜科工业（Sembcorp Industries）则上扬1.50%至4.73元。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）下滑3.17%至1.53元，皇胜酿酒（Emperador）跌1.94%至0.51元，怡和控股（JMH）滑落1.21%至42.36美元。

个股消息方面，CSE环球（CSE Global）闭市后宣布，获得两份总值1亿1020万美元（1亿5060万新元）的合同。两份合同预计在2024年至2025年执行，内容包括美国配电中心的设计和制造，以及复杂电力和控制系统和器材的集成。公司股价闭市下跌1.19%至0.42元。

立铠企业（Lincotrade & Associates）闭市后公布获得两项总值2810万元的新合同。根据合同内容，公司将为本地一个房地产发展商和一个航空领域客户提供办公楼内部装潢服务。新订单将截至9月底的订单总额推高至7000万元。两项工程预计分别在2024和2025财年完工。公司股价闭市维持不变，报0.29元。

凯帆药剂国际（Hyphens Pharma）闭市后公布全资子公司，分别与IREG Solution和李佰雄（音译，Lee Pak Hsiung）就收购Ardence Pharma剩余58%股权签定买卖协议。收购完成后，Ardence Pharma将是凯帆药剂旗下的全资子公司。公司股价闭市维持在0.28元。

新翔集团（SATS）宣布，它与瑞士物流巨头公司德迅集团（Kuehne+Nagel）签署谅解备忘录展开策略合作，推动航空物流业价值链的改善和可持续发展的努力，共同为亚洲、欧洲和北美的客户开发和实施解决方案。公司股价闭市上扬0.39%至2.57元。

传慎控股（Tuan Sing）向明年10月18日到期票据持有人发出现金脱售要约，价格是现有票据本金的102%。公司股价闭市报0.29元，无变动。

瑞士制药商隆察公司（Lonza）发布2024年至2028年中期指引和战略优先事项。公司预计这期间的销售增长达11%至13%，核心息税折摊前盈利率（Core EBITDA margin）达32%至34%。今年固定汇率销售额增长会是中位数至高个位数的较高水平，核心息税折摊前盈利率达28%至29%。承诺股息派发区间增加至35%到45%。公司股价闭市维持在79.97元。