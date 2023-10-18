无需亲临银行 线上开账户少过15分钟

外籍人士计划迁移到新加坡，即使人还未抵境，现在已可以更简单地事先开设新加坡银行账户。华侨银行开先河，成为第一家推出线上开设账户服务的本地银行。这不仅为国际客户提供了前所未有的便利，这个创新服务也让新加坡向智慧国愿景迈出一大步。

冗长繁琐正是今年移居狮城的魏震在开设首个本地银行账户时的经验。因工作的缘故，这名30出头的IT解决方案主管早前偕同妻子一起搬到新加坡。抵新初期，他在另一家本地银行办理账户开设，整个过程费时又耗力。从预约账户开设至领取银卡，他一共往银行跑了至少四趟，前后历时数天；对于已有诸多移居相关事项打点的他，开设银行账户的过程显得额外费时费事。

相比之下，魏震开设华侨银行账户的过程可谓“足不出户，一机搞定”，再轻松不过了。经友人介绍，他在下班后的某个晚上在家使用华侨银行的手机应用（OCBC Digital），顺利开设华侨银行的账户。华侨银行的远程开户服务免除客户亲临银行大厅排队，可居家办理的优势也避免客户因文件不齐全白跑银行一趟。

远程开户需求日益增加



随全球冠病疫情趋稳和边境重开，像魏震一样从海外移居新加坡的人口在连续两年下跌后，去年呈现回流趋势。统计局最新的人口报告显示，在2021年6月到2022年6月的一年内，前来我国工作、念书和生活的非居民人口增加了6.6%。人力部的数据也显示，持就业准证的人数截至今年6月已恢复到疫情前的水平。

移居海外往往需要提前规划和办理目的地住房、就业、入学和搬迁等行政手续。就拿开设银行账户为例子，基本的身份证明文件之外，为了配合国际反洗钱和反恐融资标准，不同地方的银行可能对外籍客户作出特定要求。面对海外人士回流的趋势，本地市场对于一个方便可靠的银行开户方案的需求也越来越高。

计划移居新加坡的马来西亚、印度尼西亚、中国大陆和香港的民众，只要持有电子护照就可通过苹果和谷歌应用商店下载新加坡版的华侨银行应用程序——OCBC Digital，以便进行开户。

随时随地自主开户 打破传统银行体验

由于任职的公司看好本地和东南亚金融科技业的增长前景，加上新加坡也是亚洲商务枢纽，所以便派魏震到本地发展市场，探索如何将公司的金融数据和人工智能相关产品与服务扩展至本区域。

来新之前，他预计自己须多次亲自前往银行填写和提交多份文件，才能顺利开设银行账户。如他所意料的，第一次走访一家本地银行时，分行当日的开户预约已额满，只能落空。第二次，他虽成功索得开户预约，提交护照和就业准证，但因缺少住址证明，银行无法受理。第三次的开户过程大致顺利，但等候和面谈仍耗时90分钟，而且银行须进一步核查文件，数日后才能确认开户申请是否获批。

他在大约四天后收到顺利开户通知，前往银行花了20分钟领取银卡。对于冗长繁琐的开户过程虽然无奈，但他不感到意外；他之前在美国开设银行账户，也曾碰所填写的资料输入系统时有误，使他无法登陆银行网络服务。

华侨银行了解海外人士办理银行账户的痛点。现在只需一台智能手机、身份证和电子护照，人还没有抵达新加坡，海外人士在出发前就能随时随地利用华侨银行数字银行应用办理开户。舒服在家体验过远程开户服务的魏震分享道：“我在15分钟之内就开设了华侨银行账户，过程比想象来得快。虽然扫描护照时碰到了小状况，不过我重试几遍后，问题很快就解决！”

电子支付和银行转账在数码当道的年代逐渐成为日常生活的必要。来新之后，魏震常利用华侨银行应用的PayNow和转账功能完成本地与跨境支付，无论是缴付账单、交租、添购用品或网购，都省下很多麻烦。

远程开户服务 常见问题

问：如果进行远程开户时面对困难或者对开户过程有疑问，该怎么办？

答：你可通过银行的客服专线+65 6363 3333联系华侨银行联络中心。客服人员能以多种语言提供支援。此外，华侨银行也是新加坡少数提供中英双语介面的银行应用。

问：在开户时，常都碰到哪些问题？该如何避免呢？

答：开户的其中一个环节要求客户自行以手机扫描电子护照、身份证和自己的脸部。因此，熟悉手机照相和正确的镜头摆位技巧等，都能帮助清楚捕捉上述文件和人脸。光线充足也能提高扫描的成功率。

问：开户过程需要准备新加坡就业准证或学生证吗？

答：你只需准备身份证以及你的马来西亚、印度尼西亚、中国大陆或香港的电子护照即可完成开户。

迎合市场需求 首创远程开户方案

今年6月启用的远程开户服务，是新加坡首个全数码化银行开户方案，让计划移居新加坡的外国人可以在抵新之前就能开户。华侨银行全球消费者金融服务部总裁郭斯强表示，推出这项服务合乎时宜，也顺应了客户的需求。

他分享道：“过去的三年，外籍人士在银行开设的新账户每月平均数虽保持平稳，但从2020年至2022年，这类账户呈现近15%的增长。服务启用的首三月，我们已观察到它显著带动更多外籍人士开设华侨银行的账户。”

为了提供流畅且优质的数码开户体验，银行科技部负责开发这个服务时，与客户体验团队紧密合作，深切了解客户的需求和期许。在增添能为客户增值的功能的同时，银行也重视服务的安全性和银行合规性。郭斯强进一步说：“数码开户过程除了使用华侨银行的专有客户了解（KYC）流程，也融入外部伙伴的人工智能、区块链和生物识别平台。我们花费了几个月努力开发和严谨测试，确保采用的新科技能有效核查客户身份，达到可靠且易用的效果。”

享银行全方位产品和服务



线上开设账户后，用户就能直接使用银行全方位产品和服务。最受欢迎的数码产品和服务就包括：

OCBC 360账户：设有多种具吸引力的奖励利率类别如薪水存入，这是最受远程开户新客青睐的产品，每10人当中就有近六人使用这个项目

外汇交易：外籍人士常穿梭多地，这个服务符合他们的需求

买卖黄金和白银：受注重投资和保值的客户的欢迎

RoboInvest：银行的机器人投资服务

全球储蓄账户（Global Savings Account）：作为一个多货币账户，客户可选择存入高达九种货币，无论是在外国网站购物或进行跨境转账，客户可优先以当地货币交易，免除支付高额的外汇费用

银行应用所提供的产品与服务不仅于此。在投资类别方面，客户还可从证券、信托基金和定期存款等选择适合自己的产品。应用也提供全面银行产品的管理功能，无论是查阅账户交易、启动银卡海外交易功能或注销银卡，它都做得到。应用也具备本地及海外扫码支付功能，没有携带现金也能轻松购物旅游。客户也能查看银行与商家提供的优惠，也可将奖励积分兑换成丰富的礼券和奖品。

对于简便的开户方式和功能满满的数字银行应用，魏震表示：“我已向正在考虑或已经移居新加坡的外国同事和朋友推荐这项远程开户服务。他们也顺利开设了华侨银行账户。这绝对是我体验过最为方便的开户方式。我的妻子也同样开设了华侨银行的账户。”

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【本文由华侨银行呈献】