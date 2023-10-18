IMF：新加坡今年经济增长下修至1% 亚太仍是全球亮点

根据新加坡上半年经济表现，国际货币基金组织（IMF）调低了我国今年经济增长预测至1％，比4月预测时的1.5％低了0.5个百分点。

即使如此，这仍在我国官方预测范围内。此前，新加坡金融管理局预测，新加坡今年经济增长将在0.5%至1.5%预测范围内的较低水平。

IMF对新加坡明后年的增长预测保持不变，维持在2.1%和2.5%增长。

亚太地区经济增长占全球增长三分之二

IMF星期三（10月18日）发布最新亚洲经济增长预测，亚洲今年经济增长预测维持不变，保持在4.6%增长。与全球经济今年预计增长3%相比，亚太地区仍是亮点，其经济增长占全球经济增长三分之二。

IMF指出，由于货币条件紧缩，对利率敏感的需求产生负面影响，再加上外部需求仍然低迷，亚洲发达经济体（不包括日本）的增长正在放缓。

除了新加坡，IMF也调低了对韩国和台湾地区今年经济增长的预测，分别减少0.1个和1.3个百分点，预计两地全年分别增长1.4%和0.8%。

IMF认为，中国房地产领域放缓将影响区域需求，而美国和日本经济增长加速，对抵消中国经济放缓的作用并不那么大。

对于中国这个世界第二大经济体，IMF也调低它今明年经济增长的预测，今年料增长5%，明年增速料放缓至4.2%，与4月份的预测相比，分别降低0.2个和0.3个百分点。

相较之下，由于商业投资和消费增长强劲，IMF较早前调高美国今明年经济增长的预测，今年预计增2.1%，明年放缓至1.5%增长，与4月份的预测相比分别上调0.5个和0.4个百分点。

IMF指出，尽管美国经济前景更强劲，全球服务进口又不断上升，但电子产品需求有所放缓，而主要经济体的去风险化（de-risking）正在将商品需求转向国内而非从国外进口，促使全球商品进口低迷，这对亚太经济增长构成阻力。