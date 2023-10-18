阅肤凯利板上市集资501万元 每股0.23元

皮肤和美容医疗公司阅肤（Niks Professional）正式向新加坡交易所注册招股书，在凯利板上市。

阅肤以每股0.23元发行2180万股，其中2080万股为配售股，100万股供公众认购，预计筹集501万元，扣除上市成本后的净款约333万元。

总裁兼首席医务长王芳菁研发护肤产品

集团成立于1998年，历史可追溯到1994年，当时阅肤总裁兼首席医务长王芳菁医生在淡滨尼开了第一家私人诊所——阅肤枫林诊所。

王芳菁接受《联合早报》访问时说：“我们一开始属于家庭医生，我本身对皮肤科和护肤产品有兴趣，自己研发了一些产品。我们在1998年才成立阅肤，因为诊所不是一家公司，在销售护肤产品方面有局限。”

集团目前在新加坡有三家诊所和三家专卖店；在上海有一家独资子公司负责中国的业务，也通过11个地区代理销售旗下产品。集团的业务可分成三块，家庭皮肤科、医美，以及医学护肤品。

董事长兼首席执行长郑崇德：小企业上市突破体量小局限

谈及上市计划时，王芳菁的丈夫、阅肤董事长兼首席执行长郑崇德表示，一些相对比较容易进行的项目，如开更多诊所、开专卖店和到中国展开初步业务，基本上已完成。过去三四年，集团尝试进行一些项目时碰到挑战。比如，谈合并收购方面，作为小公司，如果不上市，较难引起其他公司的兴趣或注意，筹码较少。

他说：“如果小企业要突破瓶颈，取得一定的发展，上市可能是一个途径，可以突破小企业体量小的局限。”

阅肤通过首次公开售股筹得的款项，主要用在三方面。首先，集团将通过开设新诊所和专卖店、增加员工人数、购买新设备，以及扩大在中国的护肤品分销业务，取得自然增长。

拟在北部开诊所 方便马来西亚病人

郑崇德说，集团希望在新加坡北部开一家诊所，因为这对来自马来西亚的病人来说比较方便。目前集团的专卖店设于勿洛、宏茂桥和乌节路，将来也希望能在西部开专卖店。

集团会通过收购和合资等方式扩展业务，剩余的款项则作为营运资金。

2023财年第一季，集团净利为51万8000元，较去年同期的80万元，减少35.3％；营收为258万2000元，同比减少将近8％。

配售活动将在10月25日中午12时截止，公司股票预计在10月27日开始交易。