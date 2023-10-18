报告：上市公司薪酬透明度下滑 近半总裁兼董事薪酬逾50万元

在披露董事薪酬的新加坡上市公司当中，近一半（47.7%）董事兼首席执行官的薪酬超过50万元。约四分之一（23.9%）的薪酬超过100万元。独立董事当中，近八成（77.3%）薪酬低于15万元，极少数（0.8%）薪酬超过50万元。

新加坡董事协会（SID）星期三（10月18日）发布2023年新加坡上市公司董事调查报告，透露以上信息。该报告基于650家上市实体截至2022年12月31日的财年信息进行编制，共调查3261名董事。

仅37.5%上市公司披露董事薪酬细节

报告显示，新加坡上市公司董事薪酬透明度较2021年有所下滑。仅37.5%的上市公司（244家）披露董事薪酬的详细信息，48.3%披露董事薪酬范围。没做任何薪酬披露的上市实体在2023年达14.2%（92家），比率显著高于2021年的7.8%（54家）。小公司的薪酬透明度情况，比大公司来得糟糕。

今年1月，新交所修改上市规则，要求公司在年度报告中披露支付给董事和首席执行官的薪酬，新规将于2024年12月31日或之后结束的财政年度生效。

新加坡董事协会副主席杨允仁说，监管环境仍然是董事会变革的重要驱动因素，遵守监管标准是公司治理框架完整性的基础。

报告显示，上市实体的董事会呈现更独立的趋势。独立董事的比率从2021年的54.0%上升至54.5%。2014年首次统计时，独立董事占董事会的47.5%。

四成上市公司董事会没女性 新任命董事两成是女性

另一方面，女性占所有董事席位的14.9%，较2021年的12.7%有所增加。女性担任董事会主席的比率，也从2021年的6.4%上升至2023年的7.5%。

在董事会更替中，女性进入董事会的机会比以往更高。在2021年和2022年的880个新任命中，有19.5%是女性。在2022年，有23.2%的董事席位由女性填补。

不过，董事会性别失衡依然严重，41.5%的上市实体董事会中，完全没有女董事。

年龄方面，接受调查的所有董事中，年龄中位数为60岁。独立董事最多分布在61岁至70岁之间的年龄段，执行董事和非独立非执行董事分布在51岁至60岁年龄段的比率最高。

53家公司已设董事会级别可持续委员会

报告还凸显了上市公司对环境、社会和治理（ESG）的重视。更多公司正在建立董事会级别的委员会，负责监督风险和可持续性。已有53家公司设立可持续委员会，而2021年仅有八家设立。设有监督风险管理委员会（例如风险管理委员会、审计和风险委员会）的公司数量，也从2021年的225家增加到258家。

新加坡董事协会董事报告委员会主席吴伟权说，2023年的报告显示许多上市公司在改善企业治理实践方面的积极趋势。他说：“虽然有一些令人鼓舞的现象，但上市公司应采取更多措施来改善董事会多样性和报酬披露。”