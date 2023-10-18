以哈冲突升温推高油价 海指震荡下跌1.11%

以哈军事冲突升级引发股市震荡，新加坡海峡时报指数星期三（10月18日）大跌35.21点或1.11% ，以3136.62点作收。

亚太股市涨跌互现，香港和上海股市分别下滑0.23%和0.8%；东京和首尔则分别上升0.01%和0.1%。

多数区域股市交易情绪低迷，主要是因为国际负面消息频传。

加沙的一座医院被袭击，导致数百人丧命。市场担心以哈军事冲突升级会导致油价持续攀高，布伦特原油价格在星期三突破每桶91美元。此外，美国国债10年收益率回升至4.8%，接近10月6日的水平。

分析：房地产投资信托下行压力较大

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》的访问时指出，美债收益率和油价升高，加上中东局势升温，以致于投资者持谨慎态度。

“海指的跌幅显著，超过1%，个股当中以房地产投资信托的下行压力较大。美国的最新消费数据超出预期，让市场认为美国联邦储备局会在12月和之后仍维持鹰派立场，而以哈互相指责显示紧张局势可能会延长，甚至可能扩大。”

中东局势令人关注，瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）预测，加沙紧张局势预料会继续升级，可能导致油价大幅上涨，尤其是若伊朗也加入这个在中东的军事冲突。

全天全场交易量12亿1000万股，交易总额9亿4299万元；上升股231只，下跌股354只。

海指成份股跌多升少，跌幅最大的包括丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、吉宝企业（Keppel Corp）和新翔集团（SATS），分别下跌3.75%、3.36%和3.11%，报1.54元、6.32元和2.49元。

上升股只有丰益国际（Wilmar International），收升0.28%，报3.58元。

股市进入财报季，胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）公布的第三季财务报告显示，总房地产组合的租用率达到91.8%，比第二季减少2.1个百分点，但高于去年同期的89.1%。

在第三季续约的面积达21万2735平方英尺，环比增加58.3%。胜宝工业信托价格起1.3%至0.39元。

百汇生命房地产投资信托收购大阪两养老院

在个股消息方面，百汇生命房地产投资信托（Parkway Life REIT）宣布以17亿6640万日元（约1640万新元）收购日本大阪的两座养老院，收购价比估价低了11.9%。

这项交易预计会在今年第四季完成，到时百汇生命旗下的日本房地产项目将增至59个，总值7亿1070万元。信托价格起0.27%至3.66元。

天然煤矿集团（Geo Energy Resources）完成收购印度尼西亚煤矿公司Golden Eagle Energy的58.7%股权，以及煤矿基础设施发展商 Marga Bara Jaya的33%股权。集团在7月宣布收购消息时说，收购价分别为1亿5410万美元（约2亿零446万新元）和4万9500美元。

集团股价0.285元，无变动。

宝德与子公司讨论股东提出退市要约计划

宝德新加坡（Boustead Singapore）正与停牌中的子公司宝德项目（Boustead Projects）讨论关于向宝德项目股东提出退市要约的计划。公司打算遵循新交所监管公司在合规通知（NOC）中的指示。

它说，由于这个宣布提高了公司提出收购宝德项目所有股权的可能，证券业理事会（SIC）已要求公司在发布此消息后的28天内，澄清公司的打算，即一、宣布确定要收购所有宝德项目股权，或二、宣布不打算提出要约。

宝德新加坡收报0.84元，无变动。