金管局将到涉洗钱案金融机构办公室展开调查

新加坡金融管理局将陆续到涉及28亿元洗钱案的金融机构的办公室，展开实地调查。

这起洗钱案涉及至少10家国内外银行，包括瑞士信贷（Credit Suisse）、瑞士宝盛银行（Julius Baer），以及大华银行等。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉本月在国会上说，金管局会对涉及洗钱案的金融机构进行详细调查。

王水明在瑞信持有9200万元

据悉，金管局近期将到瑞信的本地办公室展开调查，调查内容包括与相关人员面谈并审查该行文件，以确定银行是否对客户进行了有效审查。洗钱案嫌疑人王水明在瑞信持有9200万元，是这起案件迄今已知的最大账户。

《联合早报》星期三（10月18日）电邮瑞信询问时，瑞信发言人拒绝置评。大华银行受询时则回复：“作为一家负责任的金融机构，大华将确保遵守监管和法规要求，并持续与监管和执法部门密切合作”。

根据陈圣辉此前的发言，金管局还将评估涉案金融机构是否严格遵守反洗钱条例，包括对客户的财产和资金来源进行充分检查，并调查可疑交易，以降低洗钱风险。

针对当局还将对哪些银行展开调查，金管局没有正面回答。

自此案8月曝光后，新加坡的银行加强了对客户的审查，尤其是拥有多本护照、原籍中国的客户。当局还在调查其中一名或多名被告可能与单一家办（Single Family Offices）的关联，并将在必要时收紧有关条规。