助企业有序脱碳 金管局发布绿色转型指引征询意见

金融机构若不分青红皂白，只要一遇到气候相关风险较高的客户就撤回对它们的信贷、保险覆盖或投资，将使这些企业丧失落实脱碳所需的融资，对社会达成净零排放目标反而会产生反效果。

新加坡金融管理局星期三（10月18日）发布一套咨询文件，提出一系列对银行、保险公司和资产管理公司的绿色转型规划建议，让金融机构协助它们的客户和投资对象有序脱碳，并就此征求公众意见。

金融机构应引导客户和投资对象有序脱碳 而非撤资

金管局对金融机构的期望包括，通过互动的方式，引导它们的客户和投资对象有序地脱碳，而不是选择直接撤资或剥离。其次，金融机构也应认清，企业展开绿色转型需要时间，金融机构可采取多年期的方法，超越典型的融资或投资期限，更全面地评估气候相关风险。

转型到净零经济的过程复杂，金融机构也应与客户密切合作，采取综合适应措施。此外，金融机构也应在转型规划中考虑到气候相关风险之外的环境风险，包括自然环境和生物多样性的丧失，并加以管理。

金管局也期望金融机构披露有意义和有关联的信息，来帮助利益相关者明白，它们可如何回应短期、中期和长期的气候相关风险，以及应对这些风险的治理和流程。

孟文能：从碳密集型活动中撤资无助实现零排放

金管局局长孟文能说：“无差别地从碳密集型活动中撤资，将无助于实现零排放的世界。全球经济的很大一部分依赖于这些活动来实现增长和创造就业机会。相反的，金融机构必须积极支持借款人、保险方和投资对象，通过可信的转型计划，逐步实现减碳。”

金管局金融监管副局长何恒心在公众咨询推展活动上说：“银行和保险公司可提高客户对气候风险的认知，并在尽职调查和承保流程中，实施强有力的风险缓解和适应措施。作为投资者，金融公司还可通过参与、代理投票（proxy voting）和领域间的协作来塑造企业行为和对气候的响应。”

有兴趣反馈的公众可以到金管局网站取阅公众咨询文件，截止日期是今年12月18日。