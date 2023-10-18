新科研采用工业4.0技术 推出电动车电池测试和拆解生产线

新加坡科技研究局（A*STAR，简称新科研）推出电动汽车电池测试和拆解生产线，与合作伙伴联手构建电动汽车电池的循环经济。新生产线利用自动化和诊断等工业4.0技术，改善目前拆解电动汽车电池的做法，也将用来评估电池的性能。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期三（10月18日）在工业转型亚太区（Industrial Transformation Asia-Pacific，简称ITAP）博览会开幕仪式上讲话时，宣布以上消息。

新生产线将采用更快速和准确的技术，改善目前拆卸电动汽车电池组的“危险、繁琐和耗费人力”的做法，并且还能够评估电池的性能。新科研也将与电池回收商和代工厂制造商（OEM）合作，进一步开发商业应用技术。

王瑞杰：制造业应专注应对气候变化 为绩效及以人为本三种创新

王瑞杰在讲话时也阐述了制造业应专注的三种创新，其一是为应对气候变化而创新。他认为，目前制造和生产占全球碳排放的五分之一，制造领域必须加速全球绿色转型，提高循环性、迈向更清洁的能源消耗，并减少浪费。

他以新科研和麦肯锡公司（McKinsey & Company）合作开发的上述新生产线为例指出，随着交通电气化程度提高，电动汽车废旧电池预计会越来越普遍，能够有效再制造，将有助制造业迈向净零。

其二是为绩效创新。王瑞杰说，冠病疫情凸显提高效率和连通性，以加强供应链韧性的重要。在充满干扰、成本上涨和地缘政治风险的不确定因素之下，更智能的设施和加强互联，不仅有助制造业降低风险，也有助这个领域把握包括亚洲在内的新增长领域，以及地区不断增长的机遇。

例如，新科研与高等学府合作发展分布式智能价值链（Distributed Smart Value Chain，简称DSVC）计划，能让制造商联合起来，迅速响应需求和供应链的波动。

第三是以人为本的创新，若想向工业4.0转型，制造业必须吸引和留住最优秀的人才，他们不仅有科学知识，也有创业本能，以及坚韧不拔的精神。

博览会料可促进1200次企业配对

今年有52家本地企业和解决方案供应商在会上展示最新制造和数码化技能，当中新加坡展厅规模是历来最大。预计整个活动可促进超过1200次企业配对，比2019年疫情前水平增加40％。

我国制造业约占国内生产总值20％，目前已超越1300亿元，预计2030年可达到约1600亿元。去年，政府为五个制造领域推出产业转型计划（ITM）更新版，目前已取得良好进展。我国制造业今年上半年增添4400个工作岗位。

王瑞杰说，考虑到机遇和挑战的规模，制造业想成功转型至工业4.0，须要横跨公司、公共和私人领域，进行不同领域甚至是跨国界的合作。

在博览会上，新加坡理工学院与马来西亚科技创新加速器研究中心签署备忘录，双方可将通过实习、联合项目，以及为学生提供跨境学习机会，促进交流。

新加坡理工学院也将与新加坡制造商总会和国际认证机构南德意志集团（TÜV SÜD）等其他业界伙伴合作，帮助企业实现可持续增长。

西门子与本地室内菜园合作 开发可扩展综合农场管理系统

另一方面，区域总部设在新加坡的德国跨国公司西门子（Siemens）也与本地室内菜园长青（Artisan Green）签署备忘录，合作开发高度可扩展的综合农场管理系统，为我国打造更坚韧的粮食未来。

新系统预计可提高农作物质量和产量，每月可生产25吨蔬菜，预料每月可提供超过13万4000份含有蔬菜的餐食。

ITAP博览会从星期三起，在新加坡博览中心举行三天，预计吸引70多个国家和地区的1万8000多人参加。