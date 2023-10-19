一条龙服务协助企业脱碳增价值

岸外与海事业已启航迈向可持续发展，新加坡作为国际海事组织的成员，支持到2030年时把海运碳排放量的目标降至比2008年低40％，以及到2050年实现净零排放。根据新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）估计，超过100家新加坡岸外与海事业工程公司，正在参与或探讨海事业脱碳与岸外可持续能源方面的项目。本系列访问三家公司，将分别从岸外发电、港口与航运和船只的燃料系统，由外到内探讨有关的发展和机遇。

为了帮助企业实现净零承诺和达成全球净零目标，MEDS Venture 在2022年成立，致力于为碳排放显著的行业提供一站式脱碳解决方案。

创始人兼集团首席执行官颜荣贵接受《联合早报》专访时透露，公司团队在能源相关市场的经验已经超过25年，成立MEDS要从政府的一个试点设施项目说起。

颜荣贵说：“我的另一家公司瑞玛飞腾，2019年参与了政府在裕廊海港建设试点设施的项目，提供设计至建造的全套承包工程。南洋理工大学能源研究院的研究院则开发了两个软件系统，我们于是在工程完成后，与软件开发专家共同成立了MEDS。”



由于颜荣贵的团队在能源市场驰骋多年，有丰富的经验，可以测试和实施由国立研究基金会（National Research Foundation）支持开发的两个软件的功能，并提供全套的咨询服务。这两个软件是能源优化工具（Energy Optimisation Tool，简称EOPT）和智能多能源系统（Smart Multi-energy System，简称SMES）。