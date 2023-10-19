报告：中小企业第三季业务连续萎缩 指数49.6呈回暖

外部需求疲软，新加坡中小企业业务连续三个季度萎缩。不过，今年第三季中小企业整体指数为49.6，较第二季的49.0有所回暖。

华侨银行发布的中小企业指数（SME Index）报告显示，第三季中小企业喜忧参半。外向型经济类的交通与物流、批发贸易和资讯通信科技等行业的中小企业持续疲软；而在个人消费和旅游复苏的带动下，消费类行业的中小企业，特别是餐饮和教育业业者保持健康增长。

报告参考了10万余家中小企业客户的交易数据，它们的年营业额最高达3000万元。中小企业指数若高于50，显示中小企业处于扩张，业务状况良好；低于50则显示萎缩，业务状况欠佳。

华侨银行环球商业银行业务部总裁高体良说：“由于外部经济逆风持续存在，预计第四季指数仍将小幅收缩。全球电子业持续放缓和工厂产量下降，将影响制造业和贸易的增长。”

近半数企业预期未来两季业务改善

根据华侨银行9月对中小企业的业务前景调查，在接受调查的1400多名企业业者中，49%的受访者预计未来六个月内业务会有所改善，而预计保持不变和更加疲软的分别占38%和13%。

各行业指数方面，交通与物流的中小企业连续第四个季度表现最低迷，第三季指数为46.9。全球航运市场持续低迷和新加坡贸易量萎缩，拖累了行业的增长步伐。

资讯通信科技中小企业第三季指数为48.6，连续五个季度萎缩。科技公司正寻求削减成本以保持竞争力。尽管全球需求疲软，但该领域53%的受访者仍持乐观态度，认为业务状况会在短期内改善。

第三季其他萎缩的行业还有，批发贸易（47.9）、资源（48.8）、制造（49.7）和医疗保健（49.8）。

另一方面，得益于旅游业复苏及大型会议和活动举办，第三季餐饮业指数在各行业中最高达51.1。此外，教育业（51.0）、零售业（50.9）和建筑业（50.8）在第三季也处于扩张状态。